Дворников Приморского района отблагодарили цветами

Участники молодежного совета при администрации Приморского района провели акцию в поддержку сотрудников коммунальных служб, которым, по мнению организаторов, этой зимой приходится нелегко ввиду постоянной метели и образованию сосулек.

Дворникам, сообщает официальный сайт Смольного, преподносили цветы, сопровождая акт дарения словами благодарности.

"У дворников сильно прибавилось работы. Мы часто идем на работу или учебу, даже не замечая, что во дворе подметено. Для нас несложно сказать спасибо, а для них, наверняка, очень приятно", - приводится цитата одного из активистов.

Участники акции призвали всех неравнодушных жителей района присоединиться к ним и тоже благодарить дворников на улицах и во дворах. Сами же они, помимо этого, запустили флеш-моб в интернете, используя хэштеги #скажиспасибо и #этонесложно.

Отметим, что, по мнению группы депутатов петербургского парламента, город нынешней зимой убирается настолько плохо, что это побудило их написать письмо врио губернатора Александру Беглову с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации.

Фотография: Официальный сайт Смольного

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