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16:59

Глеб Павловский: ФСБ не должна вести уголовные дела

Отечественный феномен последних лет, состоящий в том, что ФСБ расследует и ведет уголовные дела, назвал в эфире "Эха Москвы" порочной практикой политолог и политтехнолог Глеб Павловский. По его убеждению, спецслужбы вместо того, чтобы выявлять угрозы национальной безопасности и докладывать о них другим силовым ведомствам, занимаются не своим делом. Ситуацию усугубляет то, что именно представителей ФСБ обвиняют в применении пыток по делам с политическим уклоном, о чем до того не было слышно несколько десятилетий. При этом часто на пытки жалуются, заметил эксперт, люди во-многом случайные.

Те, кто применяет пытки, это люди, потерявшие какое-либо доверие – политическое, административное. Когда ветер изменится, эти люди точно должны будут покинуть все виды работы с другими людьми. Потому что они потеряли даже то минимальное доверие, которое может быть у охранника магазина.

Глеб Павловский

Парадокс, по словам политолога, содержится еще и в том, что вместо поиска экстремизма в той или иной статье или реплике на радио, ФСБ, наоборот, должна быть заинтересована в материалах, исследовавших бы проблему и делавших бы ее наглядной. В идеале, представляется Павловскому, было бы правильно выделять на написание таких исследований и публицистики государственные гранты.

"А здесь просто ничего. То есть, у нас какая-то деполитизированная манера описания террористов. Есть какие-то вдруг уроды, которые почему-то кидаются на других. Так мы никогда с этим не покончим", - заключил специалист.

Накануне силами ФСБ проводился обыск у псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Ей инкриминируют "оправдание терроризма", потенциально сулящее срок реального тюремного заключения. Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг открыто назвал дело против Прокопьевой заказным.

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18:26   Чекист  
17:36 А что здесь ваше?

17:36    
Чекисты-наше всё!

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