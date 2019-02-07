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17:15

В день всех влюбленных Мамаев сыграет с зэками "Бутырки" в футбол

Арестованный футболист Павел Мамаев и его "арестантская" команда собираются провести футбольный матч против сотрудников ФСИН в стенах СИЗО "Бутырка", поделился с агентством "Говорит Москва" замглавы тюремного ведомства Валерий Максименко. Намеченный день - 14 февраля, праздник Святого Валентина.

"Матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества - женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждёт", - сообщил Максименко, отмечая, что руководство ФСИН всецело поддерживает инициативу заключенных.

Примет ли участие в товарищеском матче коллега Мамаева по несчастью, "зенитовец" Александр Кокорин, на данный момент неизвестно. Отмечается, что предложению противятся адвокаты спортсмена. 

Максменко пообещал записать матч на видео, не исключив также, что его ретранслирует один из федеральных телеканалов. Резюмируя известие, он сообщил, что для матча уже пошита специальная форма.

Силовики занялись Кокориным и Мамаевым после двойного инцидента в октябре 2018-го года, когда футболисты за день избили двух людей, один из которых - Денис Пак - оказался высокопоставленным чиновником, с чем и связывают оперативно принятые меры в отношении бывших игроков сборной России.

После инцидента главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов сказал, что пока игроки не решат всех своих внутренних и юридических проблем, связанных с учиненным ими дебошем, рассуждать об их спортивном будущем он не готов.

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17:34    
Вот пусть с зэками и играет ещё 7 лет в соответствии со ст.УК РФ, как и Кокорин!

17:19    
Какой-то нетрадиционный праздник для правильного зэка.

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