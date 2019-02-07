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17:29

Журналист Максим Шевченко собирается бороться за пост петербургского губернатора

Журналист и депутат Владимирской областной думы от КПРФ Максим Шевченко заявил о своем желании выдвинуться кандидатом в петербургские губернаторы. Его слова цитирует "Эхо Москвы".

Петербург – не какая-то далекая провинция, где все запуганы каким-нибудь зловещим губернатором и управлением внутренней политики администрации президента. Петербург – город, где люди обладают человеческим достоинством. Они заинтересованы в том, чтобы Петербург был европейским, открытым, публичным в смысле дискуссий.

Максим Шевченко

Журналист еще не решил, пойдет ли он от партии или же предпочтет самовыдвижение. Впрочем, отметил он, если победит второй вариант, то он не сомневается в том, что сможет собрать необходимое для своей  регистрации количество голосов.

Как сообщила в беседе ЗАКС.Ру лидер КПРФ в петербургском парламенте Ольга Ходунова, фаворитом на роль кандидата в городском партийном отделении является кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко.

Выборы городского главы состоятся 9 сентября.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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18:01    
Ещё один клоун.

17:40    
Гейевропейским и публичным наш город не должен быть никогда! Ленинград-город трудовой и боевой славы!

Страница 1-ая (всего: 1)
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