Журналист Максим Шевченко собирается бороться за пост петербургского губернатора

Журналист и депутат Владимирской областной думы от КПРФ Максим Шевченко заявил о своем желании выдвинуться кандидатом в петербургские губернаторы. Его слова цитирует "Эхо Москвы".

Петербург – не какая-то далекая провинция, где все запуганы каким-нибудь зловещим губернатором и управлением внутренней политики администрации президента. Петербург – город, где люди обладают человеческим достоинством. Они заинтересованы в том, чтобы Петербург был европейским, открытым, публичным в смысле дискуссий. — Максим Шевченко

Журналист еще не решил, пойдет ли он от партии или же предпочтет самовыдвижение. Впрочем, отметил он, если победит второй вариант, то он не сомневается в том, что сможет собрать необходимое для своей регистрации количество голосов.

Как сообщила в беседе ЗАКС.Ру лидер КПРФ в петербургском парламенте Ольга Ходунова, фаворитом на роль кандидата в городском партийном отделении является кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко.

Выборы городского главы состоятся 9 сентября.

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