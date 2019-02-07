Сенатор Клишас: На реализацию закона об автономном Рунете потратят 20 млрд рублей

Автор законопроекта о создании в России автономного сегмента интернета, сенатор Андрей Клишас поведал радиостанции "Говорит Москва", что на реализацию данной инициативы из госбюджета будет выделено 20 млрд рублей. Ранее он заявлял обратное, отмечая, что для изоляции рунета никаких денег из госказны не потребуется.

"В паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило Правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий (более 20 млрд)", - сообщил Клишас.

Ранее "Интерфакс", ссылаясь на данные собственного источника, приводил иные финансовые данные, уточняя, что для реализации законопроекта потребуется 1,8 млрд рублей, которые якобы уже заложены в проект федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Законотворческую инициативу о создании особого, автономного сегмента российского интернета 4 февраля поддержали в кабинете министров, предложив доработать его после утверждения в первом чтении.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре 2018 года, среди его авторов, помимо Клишаса, депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы проекта закона уверены, что его принятие необходимо, в частности, в связи с угрозами агрессивных действий в киберпространстве, якобы исходящими от США.

Также известный член Совета Федерации в преддверие нового года приготовил для россиян своеобразный подарок в виде наказания различной степени строгости за распространение "заведомо клеветнических сведений" в интернете и "неуважение к государству" там же. Последняя провинность, по его разумению, заслуживает помещения граждан под административный арест сроком до полумесяца. Инициативы не были поддержаны ни Роскомнадзором, ни Минюстом, ни Генпрокуратурой.