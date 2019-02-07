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17:59

Шендерович: Псковская журналистка не оправдывала, а объясняла терроризм

Скандал вокруг государственного преследования псковской журналистки Светланы Прокопьевой, против которой возбудили дело за "оправдание терроризма", прокомментировал политический публицист и сатирик Виктор Шендерович. Изучив подоплеку этого информационного сюжета, он высказался решительно против гонений на женщину, будучи уверенным в том, что в данном случае об оправдании противозаконной деятельности речи не идет и что имела место здравая попытка разобраться в проблеме терроризма. Свою позицию аналитик обозначил в эфире "Эха Москвы".  

По словам обозревателя, сам факт обысков у Прокопьевой и проводимых с ней допросов подтверждает ее правоту.

Дело в отношении журналистки сулит ей срок реального тюремного заключения. Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг открыто назвал дело против нее заказным. Прокурор Псковской области Сергей Белов, в свою очередь, призвал к терпению и спокойствию, заметив, что исход дела отнюдь не ясен и что, возможно, виновной Прокопьеву не признают. По его мнению, никто в его регионе не ущемляет прессу в праве на свободу слова.

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