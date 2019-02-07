Три плюс два: В Смольном готовятся новые отставки

Вице-губернаторы Владимир Кириллов и Николай Бондаренко могут покинуть городское правительство вслед за своими экс-коллегами из команды Георгия Полтавченко, сообщают источники ЗАКС.Ру в Смольном. Кроме того, отставки прочат руководителям комитетов по культуре, межнациональным отношениям, а также по печати и взаимодействию со СМИ.

Снег идет, Бондаренко готовится

Если «лопата Беглова» стала символом уборки города зимой 2018-2019 годов, то вице-губернатор Николай Бондаренко – голосом этого процесса. Он регулярно проводит совещания с главами районных администраций и дает комментарии прессе у главного входа в Смольный.

Бондаренко трудится в должности вице-губернатора с 2015 года. До этого он три года работал на посту главы Пушкинского района и девять лет в должности замглавы Курортного района. В сферу ответственности чиновника входят вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. После январской отставки Константина Серова к ним добавились полномочия по курированию комитета территориального развития и районных администраций.

Несмотря на то, что Бондаренко должность обязывает говорить о борьбе со снегом больше всех из чиновников Смольного, в народе его не воспринимают ответственным за плохую уборку города. Пикеты за его отставку не организовывали и петиции не писали. Основной поток критики приходится на главу города, а Бондаренко если и достается от горожан, то скорее как члену команды Беглова. Сообщество «Красивый Петербург» в конце января провело интернет-опрос «Кто виноват в плохой уборке города?» Проголосовало более 6000 пользователей «Вконтакте». Вице-губернатора сделать «крайним» захотели только 2,34% опрошенных, в то время как Беглова обвинили 19,65%. С другой стороны, самым популярным вариантом стал «Александр Беглов, Николай Бондаренко и Владимир Рублевский» - 24,13%.

Депутаты ЗакСа, напротив, очень хотели вызвать именно Бондаренко на «парламентский час» и расспросить чиновника об уборке улиц. Встречи так и не состоялось. Вместо вице-губернатора о снежной зиме в Мариинском дворце рассуждали заместители руководителей нескольких комитетов Смольного, и не на «парламентском часе», а в рамках заседания комитета по законодательству.

За уборку города Бондаренко критиковали в петербургском парламенте и в прежние годы. Например, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в марте 2017-го повысил голос на вице-губернатора, а лидер фракции Партия роста той же весной заявила, что чиновник «путает снег с дождем».

Отставка Бондаренко в «снежный» период выглядит предсказуемой и может сыграть на руку образу Беглова, избавляющемуся от дурного наследия бывшего губернатора. Ближе к выборам, в случае необходимости, можно будет напомнить о том, что врио провел жесткую кадровую ротацию не справившихся с зимним вызовом чиновников.

Кадр из Мариинского

Вице-губернатор Владимир Кириллов в прошлом работал на различных должностях в Ленобласти, был советником Сергея Миронова, когда тот возглавлял совет Межпарламентской ассамблеи СНГ, и шесть лет руководил Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. На пост вице-губернатора Петербурга его назначили в 2014 году.

В ведении Кириллова находятся комитеты по культуре, образованию, природопользованию и физкультуре. После отставки главы администрации губернатора Александра Говорунова Кириллову «под крыло» передали и комитет по вопросам законности. По словам новой главы администрации Любови Совершаевой, в Смольном решили, что курировать вопросы правоохранительной сферы должен мужчина.

Однако, по данным источников ЗАКС.Ру, место Кириллова в правительстве в ближайшее время должна занять женщина. А именно – заместитель директора Мариинского театра Анна Кучерова.

В прошлом она работала на руководящих постах в комитете по молодежной политике и в комитете по культуре. После ухода Антона Губанкова с должности главы комитета по культуре в октябре 2011 года Кучерова в течение месяца сама руководила органом в качестве и.о. Позже она ушла на должность замдиректора Мариинского театра.

Культурный обмен

Кроме «культурного» вице-губернатора в скором времени источники предрекают и смену главы «культурного» комитета. Как уже сообщал ЗАКС.Ру, в Смольном планируют отправить в отставку Константина Сухенко.

Депутат четырех созывов Законодательного собрания и дважды проигравший на выборах кандидат в губернаторы Петербурга Сухенко стал главой комитет по культуре в феврале 2015 года. Депутат ЗакСа Максим Резник отзывался о назначении своего коллеги как о «награде за участие в губернаторских выборах 2014 года».

Оппозиционный парламентарий считал, что участие Сухенко было «подтанцовкой» для избрания Георгия Полтавченко, хотя и отмечал, что для комитета по культуре это стало «удачным кадровым решением».

Полтавченко представил нового председателя как человека «известного всему городу, всесторонне образованного, добродушного, интеллигентного, который много сделает для развития культуры в нашем городе».

«Провожали» с должности главы комитета Сухенко СМИ неоднократно. Слухи о его скором увольнении появлялись с завидной регулярностью. Среди недавних скандалов с участием Сухенко – уход Юрия Бутусова с должности художественного руководителя Театра им. Ленсовета в марте 2018 года. «Репертуар на 80% должен состоять из классических постановок. Для меня Театр им. Ленсовета — русский драматический театр. Кто–то может сказать, что это несовременно, но я считаю так. Я предложил Юрию Николаевичу поставить хоть один веселый спектакль. Говорю: «Почему вам не посмеяться и не пошутить вместе с людьми?» Он ответил, что как художник имеет на это право».

В мае 2018 года Георгий Полтавченко раскритиковал доклад Константина Сухенко на заседании правительства, назвав его «безликим» и признавшись, что ему «хотелось задремать».

На место главы комитета в Смольном, по информации ЗАКС.Ру, рассматривают опытного заместителя председателя Александра Воронко.

Чиновник работал в Смольном еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Он был пресс-секретарем «культурного» вице-губернатора Сергея Тарасова. В 2008 году пост вице-губернатора по культуре заняла Алла Манилова, а Воронко стал ее советником. Затем он был заместителем главы Приморского района. А в ноябре 2013 года Воронко стал заместителем председателя комитета по культуре.

Поворот в сторону рекламы

Еще больший долгожитель Смольного - председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев – тоже, по данным ЗАКС.Ру, покинет свой пост. Он пришел из Налоговой полиции на работу в администрацию города в 2004 году. В течение восьми лет до начала 2015 года занимал должность первого заместителя председателя комитета по печати. На этом посту он «пересидел» четырех руководителей: экс-вице-губернатора Аллу Манилову, телеведущего Юрия Зинчука, Александра Коренникова и Александра Лобкова. В конце концов, через полгода после отставки последнего Серезлеев сам стал председателем комитета.

В ведомстве комитета по печати, в частности, распределение грантов СМИ, организация «Книжных аллей», курирование щедро финансируемых из горбюджета телеканала «Санкт-Петербург» и газеты «Петербургский дневник». Подведомственный комитету ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (ранее ГУП «ГЦРР») занимается, в том числе, праздничным оформлением города и наружной рекламой. К обеим сферам активисты, представители бизнеса и надзорные органы предъявляли многочисленные претензии все время председательства Серезлеева.

В частности, в январе 2019 года Контрольно-счетная палата по итогам проверки работы комитета по печати, «Городского центра рекламы и праздничного оформления» и «Городской рекламы и информации» выявила более 540 нарушений и замечаний на сумму не менее 4,1 млрд рублей.

Более 3 млрд рублей бюджет Петербурга, по данным КСП, недополучил в результате работы комитета и подведомственных учреждений в сфере наружной рекламы. В целом, проблемы с этой отраслью Серезлееву как главе комитета достались в наследство еще от Александра Лобкова.

С 2013 года рынок наружной рекламы находился на полулегальном положении из-за окончания сроков договоров с компаниями и отсутствия новых торгов на размещение конструкций в Петербурге. Проблема могла, наконец, разрешиться к 2017 году, когда торги все-таки объявили. Но конкурсные процедуры вызвали новые скандалы, критику со стороны бизнеса, претензии от Федеральной антимонопольной службы и судебные разбирательства. Участники рынка и городской бюджет несколько лет теряли возможность получать полноценную прибыль в этой сфере.

В этой связи логичным выглядит информация о возможном скором назначении на пост председателя комитета по печати Владимира Рябовола – бывшего руководителя петербургского филиала одного из крупнейших операторов наружной рекламы Russ Outdoor. Вероятно, этим кадровым решение Смольный даст понять, что решение проблем рекламной отрасли стоит в приоритете. 7 февраля Рябовол был назначен советником главы города. Отметим, что большинство ранее назначенных Бегловым советников впоследствии получили посты в городской администрации.

Компания Russ Outdoor по итогам торгов 2017 года получила 2811 рекламных мест (из 9267) в Петербурге. На момент подведения итогов торгов Рябовол руководил петербургским филиалом оператора наружной рекламы. Решение уволиться по собственному желанию он принял в сентябре 2017 года, после «23 лет успешной работы», как сообщалось на сайте компании. Топ-менеджер тогда заявлял, что планирует посвятить себя новым проектам.

Замена неизвестным

Глава комитета по межнациональным отношениям Олег Махно – один из самых незаметных руководителей Смольного. Чем он мог прийтись не по душе временному губернатору, остается догадываться, но, по информации источников ЗАКС.Ру, Махно тоже планируют отправить в отставку. Кто может стать новым главой комитета, пока неизвестно.

Он пришел в Смольный в самом начале 2014 года, став первым руководителем только что сформированного комитета по межнациональным отношениям. О создании комитета объявили через месяц после беспорядков в московском районе Бирюлево Западное в октябре 2013 года. Столичные националисты и футбольные фанаты разгромили овощебазу в отместку за убийство 25-летнего москвича Егора Щербакова уроженцем одной из стран ближнего зарубежья. Это был далеко не первый случай массовых стихийных акций праворадикалов на улицах российских городов.

Руководить новым петербургским комитетом поручили выходцу из правоохранительных органов. Генерал-майор МВД Махно ранее курировал борьбу с экономическими и налоговыми преступлениями в должности заместителя начальника ГУВД по Петербургу и Ленобласти. Но в 2011 году он покинул органы.

В первый год своей работы комитет активно отчитывался об оказываемой помощи беженцам с юго-востока Украины. В октябре 2014-го при участии комитета в зоне иммиграционного контроля аэропорта «Пулково» были установлены электронные экраны, транслирующие информацию для гостей города.

«Для иностранных граждан предоставлена информация о совместном историческом прошлом, уважении традиций и культуры друг друга, о миграционном законодательстве Российской Федерации», - писал сайт Смольного.

Однако основной деятельностью комитета, судя по сообщениям сайта администрации, была организация праздников, фестивалей и семинаров, направленных на укрепление межнациональных отношений. Сам Махно в новостных сообщениях комитета в последнее время фигурировал крайне редко. Последнее упоминание о нем датируется 2 ноября 2018 года. Тогда глава комитета в кануне Дня народного единства провел «Большой этнографический диктант» для пятидесяти с лишним человек.

Сергей Еремеев

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