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18:25

Митянина о "гололедных" травмах петербуржцев: Ни один человек без внимания власти не останется

Курирующая социальный блок вице-губернатор Анна Митянина на прошедшем сегодня в Смольном заседании, посвященном участи петербуржцев, которые стали жертвами гололедицы, заявила, что каждый житель города отныне в максимально короткие сроки получит медпомощь - и административный ресурс города ему всенепременно в этом посодействует.

"Мы переходим на такой порядок работы, когда человек, которому необходима помощь, может ее получить практически незамедлительно. Правительством города сделан ряд шагов по оптимизации этой помощи, для того чтобы медицинские и социальные организации работали сообща", - цитирует Митянину "Петербургский дневник".

Вице-губернатором было озвучено важное уточнение: в случае, если горожанин в результате полученной на улице травмы попадает в травмпункт либо больницу, то информация об этом оперативно должна быть доведена до райотдела здравоохранения, после - в локальный отдел соцзащиты, затем специалисты, получившие сведения о травме, связываются с пострадавшим гражданином и выясняют, нужна ли ему какая-либо помощь. Отмечается, что подобная помощь будет оказана всем без исключения категориям населения.

"Проинструктированы все комитеты, все центры в районах, и неважно, в каком районе человек прописан. Обмен информацией – обязанность власти, и мы этот порядок организовали. Ни один человек без внимания власти не останется. Если вдруг появляется какая-то проблема, выясняется, что помощь оказана некачественно или несвоевременно – то жалуйтесь непосредственно в аппарат вице-губернатора", - наказала Митянина. 

В довершение рабочей встречи чиновница поведала, что большинству городских травмпунктов из поликлиник дополнительно выделено резервное оборудование. Данная мера, полагает она, поможет избежать огромных очередей в учреждениях.

Добавим, в результате безуспешной борьбы со снегом и наледью в Петербурге жертвами уходящей зимы в этом году стали уже несколько человек - в основном, это пожилые люди. Пару дней назад в результате падения наледи с крыши погиб молодой студент.

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19:26    
Не стыдно такое говорить: ломайте ноги и руки - мы вас поддержим!А не лучше ли наледь с улиц убрать? И песочком прохожую часть посыпать?

18:45    
Мирянину гнать с должности вслед за Слюняевым и прочими бездельниками!

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