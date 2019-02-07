18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:59

Псковское СМИ оштрафовали за перепечатку текста преследуемой журналистки

Псковский мировой суд назначил штраф в размере 200 тысяч интернет-ресурсу "Псковская лента новостей" за то, что его сотрудники разместили текст Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют "оправдание терроризма", сообщает "МБХ Медиа". Перепечатку квалифицировали как "злоупотребление свободой массовой информации".

Текст представляет собой расшифровку радиоэфира Прокопьевой на "Эхе Москвы во Пскове", который она посвятила подрыву здания ФСБ в Архангельске осенью 2018-го года и его возможным идеологическим причинам.

Ранее местное "Эхо" после обыска в редакции оштрафовали тоже - на сумму 150 тысяч рублей.

Накануне, 6 февраля, многочасовой обыск прошел и у Прокопьевой дома, после чего ее увезли на допрос. Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, являющийся также учредителем газеты "Псковская губерния", где печатается журналистка, возмущен поведением силовиков и настаивает на том, что дело в отношении женщины полностью сфабриковано и противоречит базовым правовым принципам. Несмотря на это, ей грозит уголовное наказание.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

19:37 Шевченко идет в губернаторы не ради должности и статуса

19:36 В Василеостровском районе обсудили строительство станции «Большой проспект»

18:59 Псковское СМИ оштрафовали за перепечатку текста преследуемой журналистки

18:50 Невзоров: Пригожин никогда надолго не оставляет своё место верной путинской тени

18:41 Высота снежного покрова зимой 2019-го года достигла максимума

18:25 Митянина о "гололедных" травмах петербуржцев: Ни один человек без внимания власти не останется   2

18:00 Сенатор Клишас: На реализацию закона об автономном Рунете потратят 20 млрд рублей   2

17:59 Шендерович: Псковская журналистка не оправдывала, а объясняла терроризм

17:29 Журналист Максим Шевченко собирается бороться за пост петербургского губернатора   2

17:15 В день всех влюбленных Мамаев сыграет с зэками "Бутырки" в футбол   2

17:00 Три плюс два: В Смольном готовятся новые отставки

16:59 Глеб Павловский: ФСБ не должна вести уголовные дела   2

16:55 Трудоустроенные "мертвые души" не дают покоя сотрудникам детсада №36

16:22 Дворников Приморского района отблагодарили цветами   1

16:21 Депутат Петров подозревает, что гибель Пушкина была не случайной

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.