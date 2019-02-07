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7 февраля, 20:20

Беглову напомнили о сосульках при помощи граффити

Активист и уличный художник, называющий себя Сашей Сосулькиным, нарисовал несколько граффити, объединенных одной злободневной темой - зимней уборкой Петербурга, а именно, удалением льда с крыш. Судя по изображениям, автор, как и многие недоволен качеством работы коммунальных служб. О его творческой деятельности пишет издание "Бумага".

"Сосули убивают, а Беглов и его компания продолжают перекладывать ответственность за жертв и за уборку города", - цитируются слова граффитиста.

К неудовольствию Сосулькина, часть его работ оперативно закрасили.

Ранее в назидание врио губернатора Александру Беглову посвятили изображение лопаты в центре города представители арт-группы "Осколки". В тот же день, от падения льда с крыши на Петроградской стороне погиб студент.

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Фотография: "Бумага"



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