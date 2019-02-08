18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:31

РСПП: Принятие закона об автономном Рунете может стать катастрофой

Изоляция российского сегмента Интернета может послужить причиной катастрофического отказа работы всех сетей связи в РФ, сообщил в обращении к спикеру Госдумы Вячесаву Володину президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Письмо имеется в распоряжении "Коммерсанта".

В частности, Шохин напомнил, что законопроект предусматривает внедрение в ежедневный обиход операторов системы централизированного управления сетями связи, которая и послужит причиной масштабного программного сбоя. Инициатива предполагает также отключение РФ от зарубежных корневых серверов.

Вместе с тем, представители российского IT-бизнеса крайне обеспокоены тем, что расходы по установке нового, отечественного оборудования будут крайне высоки, а сам переход на изолированный режим работы займёт не меньше пары лет. Для крупных компаний, в среднем, затраты составят не меньше 2 млрд рублей.

В РСПП предлагают доработать проект закона в части управления маршрутизацией трафика, распространив его только на субъекты критической инфраструктуры, но не на трафик абонентов, включающий фильмы, музыку, игры и т. п.

Законотворческую инициативу о создании особого, автономного сегмента российского интернета 4 февраля поддержали в кабинете министров, предложив доработать его после утверждения в первом чтении.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре 2018 года. Среди его авторов - сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Они уверены, что его принятие документа необходимо, в том числе, в связи с угрозами агрессивных действий в киберпространстве, якобы исходящими от США. 

Также известный член Совета Федерации в преддверие нового года приготовил для россиян своеобразный подарок в виде наказания различной степени строгости за распространение "заведомо клеветнических сведений" в интернете и "неуважение к государству" там же. Последняя провинность, по его разумению, заслуживает помещения граждан под административный арест сроком до полумесяца. Инициативы не были поддержаны ни Роскомнадзором, ни Минюстом, ни Генпрокуратурой.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:32    
"доработать проект закона в части управления маршрутизацией трафика" :) А думские сидельцы  в этом что нибудь кумекают?

10:50    
Выдать Лугового англичанам.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

13:35 «Твой бюджет»: что может и чего не может

13:25 Беглов и Макаров выразили соболезнования родным умершего актера Сергея Юрского

12:57 Сквер на Торжковской переустроят

12:51 Михалков, Ярмольник, Боярский объявлены угрозой национальной безопасности Украины

12:29 Чиновники и депутаты ЗакСа обсудили будущее Суздальских озер

12:26 Беглов обсудил с главой РЖД перспективы развития железнодорожного узла Петербурга

11:57 В Новосибирске инициированы повторные слушания по установке памятника Сталину   2

11:55 Шишкина торопит Смольный с развитием инфраструктуры Приморского района

11:22 Делом псковской журналистки заинтересовалась ОБСЕ

11:21 Добровольцы из народных дружин взялись за уборку снежных залежей   2

11:00 ТАСС: Строители метро "Театральная" снова бастуют из-за задержки зарплат

10:41 Депутат Четырбок начал борьбу с рекламой в кинотеатрах   2

10:31 В петербургских парках могут появиться специальные зоны для шашлыков   3

10:26 СКР хочет установить у своего нового здания статую "борца с беззаконием" архангела Михаила   6

9:51 Чубайс: Желаю дедушке Квачкову счастливой старости   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.