В петербургских парках могут появиться специальные зоны для шашлыков

Депутаты ЗакСа предложили организовать в парках и садах Петербурга специальные зоны, в которых можно жарить шашлыки. Инициативу единогласно поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству.

- Некоторые из наших коллег и просто жители критикуют нас за излишние запреты. Здесь же речь идет о том, чтобы разрешить, - отметил соавтор законопроекта единоросс Денис Четырбок.

Он добавил, что инициатива разработана в интересах горожан, которые не могут выехать летом за город и вынуждены жарить шашлыки рядом со своими домами.

- Не в квартирах же разжигать костры, - объяснил Четырбок.

По словам депутата, специальные зоны будут оснащены средствами пожаротушения, в том числе песком.

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