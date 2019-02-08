Депутат Четырбок начал борьбу с рекламой в кинотеатрах

Комитет по законодательству петербургского Заксобрания 8 февраля одобрил идею ограничения времени рекламы перед показами фильмов в кинотеатрах. С соответствующей инициативой выступил депутат “Единой России” Денис Четырбок.

- Самое неприятное - это не только попасть на плохой фильм, но и стать заложником рекламы, которая предвещает показ. Это не только трейлеры фильмов, но и реклама каких-то напитков, одежды, - сетует Четырбок.

Он предложил ограничить продолжительность рекламных блоков, а также указывать в билетах время длительности рекламы.

По словам депутата, в случае принятия инициативы, посетители кинотеатров смогут при желании не тратить свое время на рекламу, а посетить фудкорт или попрыгать на батуте.

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