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11:22

Делом псковской журналистки заинтересовалась ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встревожена развивающимся делом псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируется "оправдание терроризма", сообщили в редакции "Псковской губернии", где работает женщина. Подразделение ОБСЕ, специализирующееся на вопросах медиасвободы, намерено официально обратиться к России и выразить протест против преследования сотрудницы СМИ.

В редакции, в свою очередь, недоумевают из-за того, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников пока хранит абсолютное молчание и проблему никак не комментирует - даже в дежурных формулировках.

"Комментарии региональной власти в случае, когда скандал приобретает уже международный масштаб, должны быть", - говорится в редакционном заявлении.

Свои подписи в защиту и поддержку Прокопьевой уже поставили представители "Медиазоны", "Коммерсанта", Znak.com, "Дождя", The Village, "МК во Пскове", и этим список изданий не исчерпывается.

Напомним, 6 февраля, многочасовой обыск прошел в квартире у Прокопьевой, после чего ее увезли на допрос. В тот же день силовики пришли в редакцию одного из ее мест работы - Эха Москвы во Пскове" - и тоже с обыском. Позже редакцию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Накануне, за перепечатку расшифровки скандального эфира на 200 тысяч рублей оштрафовали ресурс "Псковская лента новостей". Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, являющийся также учредителем газеты "Псковская губерния", где печатается журналистка, возмущен поведением силовых структур и не сомневается в том, что дело в отношении женщины полностью заказное и входит в неразрешимое противоречие с нормами права. Несмотря на это, ей грозит уголовное наказание.

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