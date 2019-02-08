В Новосибирске инициированы повторные слушания по установке памятника Сталину

Не удовлетворенные отказом Художественного совета Новосибирска, наложившего вето на возведение в городе памятника Иосифу Сталину, представители местного отделения КПРФ инициировали проведение новых общественных слушаний с тем, чтобы заново обсудить возможность установки монумента идейному лидеру партии.

Уведомление о проведении "референдума", передает "Академия Новостей", появилось на сайте городской мэрии накануне, 7 февраля.

"Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска извещает о проведении общественного обсуждения проекта размещения элемента монументально-декоративного оформления на территории города - памятника И. В. Сталину по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, д. 29. Заявитель – инициативная группа граждан", - следует из опубликованных мэрией документов.

По указанному адресу - Большевистской улице, 29 - располагается обнесённое забором здание, в котором разместился штаб новосибирских коммунистов.

Споры об установке памятника главному советскому вождю ведутся в сибирском городе с 2008 года.

В октябре 2018 года вокруг первых инициированных мэрией Новосибирска общественных интернет-обсуждений разгорелся скандал. Тогда в голосовании за установку памятника Сталину приняли участие 243 новосибирца, из которых 155 в идентичной форме высказались "за" возведение скульптуры. Горожане обвинили "ботов" в подтасовке результатов, в связи с чем опрос был аннулирован.

Позднее идею возведения монумента раскритиковал местный Худсовет и командование ЦВО. Военные завили, что установка скульптуры столь спорной исторической личности может прийтись не по нраву местным жителям.

Новые слушания по данному вопросу пройдут в мэрии с 12 февраля по 4 марта.