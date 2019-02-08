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12:29

Чиновники и депутаты ЗакСа обсудили будущее Суздальских озер

В Мариинском дворце депутаты, чиновники Смольного и администрации Выборгского района при поддержке местных активистов обсудили экологическое состояние береговых полос, прилегающих к Суздальским озерам, сообщает сайт петербургских справедливороссов.

Помимо замусоренности этой местности в течение нескольких последних лет острее зазвучала проблема элитной жилой застройки, регулярно появляющейся у воды.

До конца года чиновники из комитета по природопользованию намерены провести масштабную экспертизу всех трех Суздальских озер.

В свою очередь, представители комитета имущественных отношений в настоящий момент решают и продолжат решать проблему застройки: они заняты выявлением участков земли, занятых незаконным образом. Ближе к середине года их усилия поддержат сотрудники Росреестра. По оценке последних, незаконно занятыми могут оказаться около 25 участков.

Наконец, активные жители ждут качественного благоустройства возле Нижнего Суздальского озера, ближайшего к станции метро "Озерки", основной берег которого известен своей замусоренностью.

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