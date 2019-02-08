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12:57

Сквер на Торжковской переустроят

Сквер, расположенный недалеко от станции метро "Черная речка", около дома 4 по Торжковской улице планируют "осовременить". Смольный, о чем сообщает официальный сайт городского правительства, заключил соответствующий контракт.

Говорится о том, что территорию замостят разнообразной плиткой, для горожан появятся новые скамейки из темного дерева с чугунными элементами и вазоны с цветами.

Имеющиеся зеленые насаждения пополнятся кленами и более чем одной тысячей кустов кизильника и барбариса. При этом вырубка имеющихся деревьев в планы города не входит.

Переформатирование внешнего вида сквера на Торжковской обечают закончить осенью 2019-го года.

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