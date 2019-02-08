«Твой бюджет»: что может и чего не может

В Петербурге в четверг подвели промежуточные итоги проекта «Твой бюджет – 2019» и оценили работу прошлого года. В частности, рассказали, как жители города воспринимают проект и какие проблемы города их волнуют. Организаторы «Твоего бюджета» рассказали о нововведениях 2019 года, а участники проекта прошлого года – о своих впечатлениях.

Новый сезон

Принципиальных изменений в проекте текущего года нет: выделяемая на район сумма осталась прежней – 15 млн рублей. Однако изменилась система выбора районов для реализации проекта. В новом году победителями будут шесть районов, жители которых подадут больше всего заявок на сайте «Твой бюджет», сообщил председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников.

– Основное отличие от прошлого года – это то, что мы ранжировали весь город на, условно говоря, центральные, окраины и спальные районы. Но в этом году мы решили, что мы этого делать не будем, и просто будем ранжировать исходя из количества поданных заявок. Там, где больше живет активных жителей, в те районы и будут направлены те деньги, которые мы выделяем на этот проект. Логика очень прозрачная, очень простая, - заявил Корабельников.

По его словам, также небольшие преобразования коснутся обучающих курсов для членов бюджетных комиссий. Комитет хочет сделать обучение более интерактивным и запоминающимся.

Не всё гладко

О том, что надо улучшить систему обучения, рассказал и победитель проекта в прошлом году Гавриил Малышев рассказал. По его мнению, на лекциях было мало того, что действительно востребовано участниками проекта. Например, об ограничениях в законодательстве на каждую территорию.

Малышев рассказал и о других проблемах, которые есть у проекта, на его взгляд. Одна из них – не очень ответственное отношение жителей района к реализации идей. Малышев считает, что не все прошедшие в бюджетные комиссии петербуржцы готовы тратить достаточно времени на работу в проекте. Аналогичный недостаток есть у некоторых представителей администрации, заявил Малышев. Они могут решить, что не верят в какой-то проект, и он не будет реализован. По словам победителя проекта прошлого года, всё упирается в личную заинтересованность представителя администрации.

– Следующее – это качество экспертиз, - отметил Малышев. – Экспертизы, к сожалению, не дают того, что могли бы давать. То есть по идее они призваны отсеять инициативы или поправить инициативы, которые соответствуют законодательству и не могут быть реализованы в сторону их большей комплиментарности. Однако, сейчас экспертиза может быть вынесена положительная. Однако, на этапе уже реализации могут выясниться какие-то новые подробности, и проект, который был одобрен, может столкнуться с какими-то пробелами чуть ли непреодолимыми.

Такой проект был в Приморском районе. Там в прошлом году одобрили инициативу по созданию скейт-парка и памп-трэка под Коломяжским путепроводом. Проект победил, экспертиза - положительная. Позже выяснилось, что реализовать идею на выбранном месте не получится.

- Однако, на выходе, во время работы над проектом, оказалось, что «Росавтодору», если не ошибаюсь, не нравится это месторасположение. Они считают, что объект инженерной структуры, которым является мост, не может иметь ничего под ним, - рассказал Малышев.

Соавтор этой инициативы Елизавета Челнокова подтвердила, что при реализации проект столкнулся с проблемами.

- Мы будем согласовывать территорию, - заявила Челнокова. - Мы очень хотели бы реализовать такой проект. В общем, не сказать, что он инновационный – по стране уже памп-трэки и скейт-парки строятся. Хотя это всё равно новое направление благоустройства и спортивных площадок.

Глава комитета финансов в свою очередь пожаловался, что жители города путают сайт «Твой бюджет» с жалобной книгой. Например, петербуржцы присылают заявки на уборку снега или строительство метрополитена.

– В рамках этого проекта мы бы хотели получить какие-то новые, креативные идеи, которые можно нам взять на вооружение и что-то интересное реализовать на территории нашего города, что радовало бы жителей и гостей города, - уточнил Корабельников.

Малышев добавил, что все перечисленные проблемы – это «детские болячки, которые легко исправить». По его мнению, в целом – проект положительный.

- Всем жителям я настоятельно рекомендую в этом участвовать максимально активно. Это наш общий путь в гражданское общество, - считает он.

Наболевшее

По информации комитета финансов Петербурга на 11:00 часов 7 февраля, свои идеи для проекта «Твой бюджет – 2019» подали 2035 человек. На то же время в прошлом году заявок было меньше – 1213 инициатив. Корабельников считает это хорошей динамикой.

Самая популярная категория – «скверы, парки, зоны отдыха, малые архитектурные формы» - 530 заявок. Следом идут «дороги, ЖКХ, транспорт, парковки, уличное освещение, велодорожки и велопарковки» - 492 заявки, а также «социальные проекты, образование, досуг» - 465 заявок.

В прошлом году во всех районах много обсуждались инициативы по раздельному сбору отходов, заявила заместитель главы Пушкинского района Татьяна Боголюбова.

– Очень большие эмоции и обсуждение вызвала такая тема как раздельный сбор отходов. Во всех районах, насколько я знаю, этот вопрос поднимался, потому что много энтузиастов и приверженцев этой темы, - рассказала чиновница.

Еще одной обсуждаемой идеей стало предложение по обустройству площадок для выгула собак, заявила Боголюбова. Она добавила, что также жители Пушкинского района в рамках проекта «Твой бюджет» поднимали вопросы благоустройства, экологии, социальных проектов, образования, досуга, а также спортивных и детских площадок.

Петербург ежегодно тратит на организацию проекта «Твой бюджет» 5 млн рублей, заявил Корабельников. Он уточнил, что с самого начала эта сумма остается неизменной. Впервые проект запустили в 2016 году. Тогда в нем участвовали два района – Центральный и Василеостровский. На реализацию идей петербуржцев в каждом выделили по 10 млн рублей.

София Саттарова

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