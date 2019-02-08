18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:45

Карельское "Яблоко" снова просит Генпрокуратуру проверить законность раскопок в Сандармохе

Депутат Заксобрания Карелии, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова вновь обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой дать правовую оценку раскопкам близ Сандармоха - места массового расстрела советских политзаключенных. Выдержки из документа приводит "Коммерсант".

Археологическое исследование территории близ одноименного исторического урочища, расположенного в Медвежьегорском районе республики, было инициировано Российским военно-историческим обществом (РВИО). Организацией руководит министр культуры Владимир Мединский.

В обращении к Чайке Слабунова напоминает, что Сандармох имеет статус "памятника истории", в связи с чем на земляные работы там наложен ряд ограничений, поэтому ведомые РВИО раскопки напрямую нарушают положения 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия народов РФ". 

В свою очередь в РВИО настаивают, что все проводимые обществом изыскания ведутся на законных основаниях и с разрешения властей республики Карелия. Последние считают, что Сандармох является лишь "достопримечательным местом", поэтому работы РВИО на территории захоронения легитимны.

Слабунова указывает, что любая охранная деятельность лицензируется, однако ей неизвестно, имеется ли такой документ у РВИО.

Резюмируя выше перечисленное, председатель "Яблока" просит генерального прокурора не перенаправлять её обращение в карельское отделение ведомства, как это происходило раньше, а изучить его на федеральном уровне.

Напомним, первым захоронения политических заключенных в Сандармохе обнаружил пребывающий под следствием глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитрий. В месте, которое открыл историк, по неофициальным данным, сотрудники НКВД расстреляли в сталинскую эпоху около 6 тысяч человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

19:47 СМИ: Чиновников Смольного обязали явиться на субботник

19:27 ЕР хочет сделать максимально прозрачными проверки газового оборудования   1

19:01 Невзоров: Сосулям, как ракетам, надо присваивать героические названия

18:50 Петербуржцам "по-блокадному" напомнили, что при Беглове опасно ходить по улицам   3

18:44 Обвиняемую в оправдании терроризма псковскую журналистку поддержат митингом   1

18:42 Беглов: Извещение о начале стройки на Светлановском,15 не предоставлено

18:26 В мэрию Москвы подана заявка на проведение марша памяти Немцова

18:09 Врански разместил в интернете петицию за отставку Беглова   1

17:55 Путин уволил девять генералов-руководителей силовых ведомств   1

17:46 Отставка Умнова официально подтвердилась   1

17:20 Смольный пообещал метростроевцам погасить "декабрьские" долги по зарплате   3

17:10 В Ленобласти существенно увеличат размер премий ученым

17:04 Муниципал: Активисты попросили прокуратуру проверить законность предложения о переименовании МО Черная речка   2

16:46 Вишневский просит Смольный очистить улицы Центрального района от снега   2

16:39 "Мемориал" признал политзаключенной члена "Открытой России" Анастасию Шевченко   3

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.