В Полюстрово ждут выделения 15 млн рублей на золотой памятник Беглову с лопатой

Гражданский активист из Полюстрово Глеб Панов разместил на сайте проекта городского правительства "Твой бюджет" свое предложение относительно того, как следует распорядиться разыгрываемой суммой в 15 млн рублей. По его мысли, Смольный некачественно убирает город от снега и более чем за месяц должен был сэкономить на этом деле существенные средства. Ввиду этой специфической экономии он предлагает вложить их в память о зиме 2019-го года, уже богатой на происшествия, и установить в своем микрорайоне памятник врио губернатора Александру Беглову с лопатой в руках. Вся конструкция, уверяет активист, должна быть выполнена из золота.

"Несмотря на то, что в электронную приемную администрации Врио Губернатора Петербурга Александра Беглова жители Квартала отправили более 70 писем с приглашением, недовольные благоустройством и социальной инфраструктурой своих жилых комплексов, а также отсутствием уборки Квартала от снега врио так и не пожаловал к нам с инспекцией", - говорится в тексте заявки.

"Твой бюджет" - проект Смольного. Он дает возможность жителям каждого района предложить решение той или иной проблемы, заслуживающей, с их точки зрения, привлечения расходов казны. В каждом районе на это предусмотрена сумма в 15 млн рублей. Бюджетная комиссия должна будет отобрать на следующий год от одной до трех инициатив-"победителей".

Подробнее о проекте читайте в материале ЗАКС.Ру.

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