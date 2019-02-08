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14:55

ФБК требует увольнения Пескова

Фонд борьбы с коррупцией официально требует снятия с должности президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, о чем сообщил в своей авторской программе руководитель организации Алексей Навальный. Поводом для этого обращения в администрацию президента стало новое расследование центра "Досье", посвященное элитной недвижимости, которой, по утверждению разоблачителей, владеет семья крупного чиновника. Интересует Навального еще и некий незакрытый счет в швейцарском банке, который, согласно расследованию, может принадлежать жене Пескова Татьяне Навке.

Какие классные патриоты. Они приняли целый закон, который депутатам и чиновникам запрещает иметь счета в зарубежных банках. За это выгоняют и из депутатов, и из чиновников. А у Пескова там почти вся семья переехала жить куда-то в страны НАТО, и ничего.

Алексей Навальный

По мнению политика, Песков представляет собой одну из "самых наглых и зарвавшихся человеческих особей", а ситуация, описанная ФБК, может являться  основанием для его увольнения.

"Мы тут, значит, пятая колонна, а они со своими счетами и детьми, живущими за границей, путинские патриоты", - саркастично заметил он, предвкушая "смешную переписку" с Кремлем.

В 2015-м году Песков стал героем скандала, так как выяснилось, что Навка подарила ему часы за 37 млн рублей.

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19:40    
18:40 - ты еще аркадия райкина вспомни... "пикейная жилётка"... нашел пример - "ильфа-петрова"... ха-ха... это все уже реликт, нужный лишь тебе - похихикать... невзоров прав когда критикует "увлечение" тухлой российской интеллигенцией примерами из классиков - это уже каменный век... для масс полезней стив джобс или цукерберг, европейские гражданские активисты - чем гроб с каракулем из ссср... и еще, на твою хрень - реакция людей (возмущенные комментарии) - "пикейных жилетов", из тех что вконтакте, а потом пищи о "важности" "изучения наследия" "ильфа-петрова" для мозгов... нашел конфуциев... это как раз для сопливых троллей вроде тебя...и мне плевать как пишется пригожЕн или ...Ин. много чести для уродов писать их "правильно" - и так понятно о ком речь... здесь "правила" "этики" одни - "никаких правил"...  в том числе и для тебя - пригожЕнского троля, pedrilo...

19:30    
Письков еще в советниках??

18:40    
18-17
 Почитай лучше Ильфа и Петрова, чем переливать из пустого в порожнее, как вам кажется, "острые темы". Как вы все,обсуждатели "острых тем",  похожи на пикейных жилетов. Такая же постоянная пустота и бесполезность, но пыжитесь и хотите представить себя знатоками,а сами полуграмотные примитивные создания. Нет фамилии ПригожЕн. Ну, пусть он тролль пригожинский. А ты чей тролль и у кого получаешь гонорар ? Судя по уровню развития, твой хозяин не может платить тебе больше, чем один бутерброд с сыром за четыре поста. Подтяни умственный уровень, почитай книжки, и повысишь свой троллевский гонорар до пригожИнского. Но это будет нескоро, учитывая твоё отставание в развитии.

18:17    
17:52 - пригоженский троль, тот что pedrilo, вышел на смену... и как обычно вертит гейской задницей, чтобы только отвлечь от острой темы обсуждения...

17:52    
17-29  и  17-31
Говорили тебе - сначала подумай, потом пиши. И не пей так - все извилины заплёл и язык.

17:33    
богатая НАВКА до замужества стояла НА ПАНЕЛИ В ПАРИЖЕ

17:31    
17:17 - "знактоку"- врачу и почет, первому - определить "диагноз" и "предложить" способы лечения "симптомов"...

17:29    
17:17 - мой ответ для 15:33... и этот - "мы", как видно, эти "симтомы" не знает... причем  "давно" ...

17:17    
17-10
Голубчик, ты озвучил симптомы, и что? Мы их давно знаем. А где диагноз, где способ лечения?

17:10    
15:33 - назови еще одну такую же "богатую" фигуристку типа, навки, которая бы вошла в список форбс, скупила активы крымской солеварни, 200 млн руб она "заработала" лишь только в 2017 году, за 300 млн руб - навка купила участок на рублевке, 10 млн долларов - стоимость лондонской недвижимости, навки, сейчас они на пару приобрели собственность в 1млрд руб... и это лишь часть из "богатств" "бедной фигуристки... все просто - песков через навку отмывает бабло... будь это любая европейская страна или штаты - сидеть бы им пожизненно... путин создалл систему правления - неофеодализм, при котором новые "бароны" и  "дворяне" и новая буржуазия разграбила национальные богатства страны...

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