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15:01

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля

Владимир Путин обратится с посланием к парламенту Российской Федерации 20 февраля, известил общественность пресс-атташе главы государства Дмитрий Песков. Точное время, передает радиостанция "Говорит Москва", а также место проведения мероприятия пока не утверждены.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поделилась, что дата будет определена в зависимости от рабочей загруженности президента. В свою очередь, Песков позднее добавил, что работа над посланием "идёт полным ходом".

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Некоторое время назад Путин обращался к парламенту осенью - в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года.

В 2018 году Путин обратился с посланием 1 марта. Оно запомнилось в том числе тем, что под аплодисменты и улыбки собравшихся парламентариев президент показывал ролики, на которых ядерные ракеты летят в сторону американского штата Флорида. Большая часть спича главы государства была посвящена милитаристским достижениям России.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:57   Бордунов  
Пишут, что Путин ищет, о чем бы позитивном рассказать в послании, когда, из-за высокого профессионализма Вавана и его кадров, все, что не упало, висит не волоске.
Я тебе помогу, Володя. Расскажи про успехи в зачистке протестной деятельности, о подавлении свободы слова и санкционной еды.  По ходу послания побольше блатных шуток и цитат из русского шансона. Напоследок расскажи анекдот про писю - депутаты оценят.
ПС. Деньги за консультацию направь голодающему сенатору Арашукову.

17:36    
дай БОГ не последний

17:20    
жаль арашукова не будет - он был лучшим слушателем путина... вот цирк был - сидел неграмотный козопас-горец, гангстер, с 6-ю классами, который обдирал газпром и самого миллера, как сутенер дешовую шлюшку - а  агент, штази, путин отчтитывался перед ним о своих делах... ха-ха... смычка сельского гангстера и дрезденского агента штази...

15:38    
Живём в турбулентное время в мире, потому интересно, что предложит Путин России!

15:24    
Студия Уолта Диснея представляет: "Выступление президента перед Федеральным собранием Российской Федерации" - 15 серия.

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