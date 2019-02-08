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15:56

Ройзман предложил развесить по всем судам холст со средневековыми пытками

Обозревая в своем видеоблоге самые громкие дела и процессы последнего времени и дивясь несправедливости большинства из них, политик Евгений Ройзман вспомнил о двучастной картине конца 15-го века фламандского художника Герарда Давида "Суд Камбиса".

Самое главное - это сдирание кожи с продажного судьи. Эта картина должна была висеть в зале судебных заседаний города Брюгге и напоминать всем судьям о том, что судить нужно честно и справедливо. Я думаю, было бы правильно растиражировать и развесить во всех залах судебных заседаний РФ. 

Евгений Ройзман

Об этом произведении искусства бывший мэр Екатринбурга вспомнил, комментируя вопиющее, с его точки зрения, уголовное дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма и которой грозит за это до семи лет лишения свободы.

По мнению Ройзмана, несправедливо осуществляется суд также над футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, которых давно можно было осудить за хулиганство, но вместо этого им регулярно продлевают срок заключения в следственном изоляторе.

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19:21    
Правильно, раз - феодализм, то и картины из 15 века - на стену суда.

18:28    
17:08 А ты сдирай с себя, а представляй, что с Ройзмана.

17:58    
Правильно, раз - феодализм, то и картины из 15 века - на стену суда.

17:45    
Ройзман более чем прав!!! Если в 15 веке в Брюгге это понимали, то нам в 21 веке тоже пора.

17:42    
17-08,  17-28
Пук-пук, как деревенский дурачок.

17:28    
Надоел жидёнок . И не он один.

17:08    
С удовольствием посмотрел бы сдирание кожи с Ройзмана!

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