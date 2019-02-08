Пожелав удачи Беглову, глава пресс-службы Смольного попрощался с занимаемым постом

Глава пресс-службы администрации губернатора Петербурга Андрей Кибитов у себя в Facebook известил о своём уходе из Смольного. Государственной службе чиновник посвятил последние 15 лет жизни.

По словам Кибитова, он покидает администрацию города для того, чтобы "поменять место своей дислокации в профессии" и попробовать себя на новом поприще. В назидание коллегам он пожелал творческих успехов и дал наказ представителям СМИ не обижать оставшихся без него сотрудников пресс-службы Смольного.

"Уверен, что впереди у Александра Дмитриевича много побед во славу любимого и самого лучшего города на земле - Санкт-Петербурга! Искренне желаю ему победы! Он всей душой любит и переживает за родной город на Неве", - написал Кибитов.

По сведениям "Фонтанки", чиновник перейдет на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) к своему бывшему начальнику - экс-губернатору Петербурга Георгию Полтавченко - и станет его советником.

Андрей Кибитов возглавил пресс-службу городской администрации в 2004 году, а с 2011-го стал пресс-атташе губернатора. Является членом Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. С июля 2018 года Андрей Кибитов является председателем совета директоров "Городского агентства по телевидению и радиовещанию", учредителя телеканала "Санкт-Петербург".

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