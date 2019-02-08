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16:39

"Мемориал" признал политзаключенной члена "Открытой России" Анастасию Шевченко

Активистку движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко, находящуюся под домашним арестом, признала политической заключенной международная правозащитная организация "Мемориал", о чем говорится на сайте последней.

"Те конкретные эпизоды, в которых якобы выразилось осуществление Шевченко деятельности нежелательной организации (участие в собрании «Открытой России» в Ульяновске и участие в митинге «#НАДОЕЛ»), являются проявлениями ее легальной общественной активности", - гласит официальное сообщение.

По мнению правозащитников, критика власти, являющаяся сутью общественной активности женщины, не может сама по себе ничего нарушать. Они отмечают, что даже несмотря на саму абсурдность обвинения, даже его представители государства умудрились сфальсифицировать: Шевченко не является членом "британской организации".

Дело Шевченко – прецедентное уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Попав под домашний арест, истекающий только 20 марта, женщина потеряла больную дочь, к которой ее поначалу не пускали. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

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18:05    
17:06 Сам ты - власовец. Время твое давно остановилось и велит тебе заткнуться.

17:27    
И после этого кто-то может сказать, что "мемориал" не антироссийская подрывная организация ? Гнать взашей из России !

17:06    
Бандеровку Шевченко на нары, и надолго! Таково веление времени!

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