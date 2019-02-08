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17:10

В Ленобласти существенно увеличат размер премий ученым

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о том, что во вверенном ему регионе общий фонд денежных губернаторских премий за достижения в области фундаментальной науки в ближайшее время вырастет практически на одну третью часть. До сих пор бюджет премий составлял 2,!3 млн рублей.

"Выбирается две-три больших научных работы, которые получают отдельные дипломы и премирования, а также три работы молодых ученых, которые разбиваются на первую, вторую и третью степень. Мы решили сумму увеличить до 3 млн именно на эти виды премий и выплат", - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, спектр дисциплин, к которым имеют непосредственное отношение гранты, правительство области планирует расширить, причем начиная уже с 2019-го года. Говорится о том, что для них будет создана отдельная "касса".

"Исследования в части прочности материалов в отрасли строительства или прикладные разработки в области лесного хозяйства, природосберегающих технологий, мне кажется, что это те направления, которые тоже должны нами отмечаться", - подчеркнул Дрозденко.

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