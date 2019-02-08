Отставка Умнова официально подтвердилась

Многолетний начальник петербургской полиции Сергей Умнов, слухи об отставке которого разной степени достоверности ходили уже несколько недель, действительно переведен на другую работу. В этом можно удостовериться, зайдя на официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно указу президента Владимира Путина, Умнов назначен помощником министра внутренних дел сегодня, 8 февраля.

Сам генерал-лейтенант не так давно заявлял, что "никаких тревожных сведений" о его переводе в Москву нет: "Это не от меня зависит. Я - человек в погонах".

Силовик возглавлял городское управление МВД с марта 2012-го года.

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