Обвиняемую в оправдании терроризма псковскую журналистку поддержат митингом

В Пскове 10 февраля планируется акция в защиту фигурантки уголовного дела об оправдании терроризма, журналистки "Псковской губернии" и местного филиала "Эха Москвы" Светланы Прокопьевой. Мероприятие его организаторы называют "гражданским митингом", и посвящено оно будет не только лично преследуемой женщине, но и важности борьбы за свободу слова в целом в России. Отмечается, что мероприятие планируется провести в гайд-парке.

Свои подписи в защиту и поддержку Прокопьевой уже поставили представители "Медиазоны", "Коммерсанта", Znak.com, "Дождя", The Village, "МК во Пскове", и этим список изданий не исчерпывается.

Гонениями на женщину также обеспокоилась ОБСЕ, объявившая о том, что в ближайшее время официально обратится к российскому руководству с неким заявлением протестного характера.

Напомним, обыски и допросы, которым подвергается Прокопьева, связаны с ее выступлением на радио, в котором она рассуждала о мотивации несовершеннолетнего террориста, взорвавшего себя у дверей ФСБ в Архангельске осенью 2018-го года. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы.