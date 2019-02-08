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18:42

Беглов: Извещение о начале стройки на Светлановском,15 не предоставлено

Врио губернатора Петербурге Александр Беглов ответил на запрос депутата Александра Егорова по застройке территорий детских садов на Светлановском проспекте и проспекте Пархоменко. Документ опубликован на сайте Законодательного собрания Петербурга 8 февраля.

Беглов сообщил, что проект по мене земельных участков с детскими садами на другие территории не одобрили четыре ведомства. Это комитеты по строительству и по инвестициям, а также администрации Красносельского и Фрунзенского районов. Проект направлен на доработку в администрацию Выборгского района, отметил временный глава города.

Он уточнил, что владелец детсадов ООО «Корпорация ЛЭК Истейт» имеет право строить на участках жилые дома. Однако, компания к стройке не приступила и извещения о начале работ в Службу государственного строительного надзора не подавало, заявил Беглов в ответе депутату от 7 февраля.

Согласно информации активистов, в настоящий момент  на Светлановском проспекте, 15  территория обнесена строительным забором. Кроме того, 5 февраля у забора установили информационный щит. На нем сообщается, что начало строительства – 17 января 2019 года.

8lnn89S6Zp0.jpg (450 KB)фото: группа "Детский садик ПРОТИВ небоскрёба! Светлановский15"

Напомним, разрешение на строительство 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями,  детским садом и подземной автостоянкой на Светлановском проспекте, 15 литера А выдали в 2016 году. Затем Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга отменила выданное разрешение. Причина – попадание участка в защитную зону объекта культурного наследия «Больница Ольгинского приюта». В прошлом году строительство дома стало законным –  решение надзорной службы отменил Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Местные жители не раз высказывались против застройки территории детского сада. Они выступают за сохранение сада и использования его по назначению.  Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит заявление граждан об отмене разрешения на строительство на Светлановском,15, 21 февраля.



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