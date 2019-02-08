Петербуржцам "по-блокадному" напомнили, что при Беглове опасно ходить по улицам

"Агит Россия" разместила на улицах Петербурга таблички, напоминающие петербуржцам об опасностях ходьбы по обледенелым тротуарам. Размещенный на картоне текст аналогичен блокадным предостережениям об артобстреле улиц.

"Граждане! При врио А.Беглове эта сторона тротуара наиболее опасна!" - так выглядит назидание активистов сегодня.

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

"Граждане! ПРИ АРТОБСТРЕЛЕ эта сторона улицы наиболее ОПАСНА", - такая надпись предупреждала жителей блокадного Ленинграда.

Александр Беглов в последнее время всё чаще становится объектом внимания уличных художников, однако, не в следствие своих достижений на поприще градоначальника, а ввиду "снежных проблем": на домах в его честь рисуют лопаты, сосульки, звездные светила и даже тонущий "Титаник". А в метро, например, активисты движения "Весна" расклеили плакаты "Давайте получать травмы как петербуржцы".

По солидарному мнению оппозиционно настроенных депутатов петербургского парламента, город нынешней зимой убирается настолько плохо, что это побудило их написать письмо Беглову с просьбой установить режим чрезвычайной ситуации.

Добавим также, в результате безуспешной борьбы со снегом и наледью в Петербурге жертвами уходящей зимы в этом году стали уже несколько человек - в основном, пожилые люди. Пару дней назад в результате падения наледи с крыши погиб молодой студент.

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