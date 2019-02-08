Невзоров: Сосулям, как ракетам, надо присваивать героические названия

"Снежные" проблемы Петербурга не прошли мимо внимания публициста Александра Невзорова, который на протяжении многих лет обитает на просторах Северной столицы. Беседа о городском "наболевшем" состоялась в эфире "Эха Москвы".

Несмотря на злободневность вопроса, ждать его скорейшего разрешения не имеет смысла, уверен журналист. Вместо этого, полагает Невзоров, следует каждой унесшей жизнь горожанина сосульке присваивать какое-нибудь героическое имя. Быть может, предположил он, это позволит хоть как-то привлечь внимание городских властей.

Надо сосулям присвоить какие-то героические названия - вот как присваивают ракетам. Потому что погибшие от таких сосуль будут понимать, что они, в общем, пали за Родину. Понятно, что бывает разная степень отравления, и с определенными дозами организм может справиться. Но [в данном случае] город получил "смертельную дозу" снега, — Александр Невзоров о снеге в Петербурге.

Ведущие "Эха" поинтересовались, должна ли власть делать хоть что-нибудь для того, чтобы "снежные" проблемы Петербурга решались, на что Невзоров лаконично напомнил, что "мы живем в стране, в которой никто ничего не должен".

Следует добавить также, что слово "сосуля" появилось в речевом обиходе петербуржцев при губернаторе Валентине Матвиенко, которая, как и Александр Беглов, столкнулась с нехваткой резервов для уборки города от снега. Тогда чиновница не растерялась и предложила решить вопрос с помощью современных технологий, а именно – уничтожать наледь лазерами. Впрочем, на практике данный метод так опробован и не был.

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