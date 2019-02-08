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8 февраля, 19:47

СМИ: Чиновников Смольного обязали явиться на субботник

Вечером 8 февраля главы различных комитетов и подразделений Смольного узнали о том, что им в срочном порядке необходимо организовать подчиненных и суметь их вывести на утренний субботник 9 февраля, пишет "Фонтанка".

Оставшийся анонимным сотрудник городского правительства признался изданию, что одобрения эта идея высшего начальства у него и равных ему по "званию" не вызвала - "комитет ходит, матерится". Его также беспокоит возможная нехватка лопат, поскольку на субботнике чиновникам явно предстоит заниматься уборкой снега.

По сведениям издания, на подобные директивы, исходившие "сверху", сетовали и в разного рода бюджетных учреждениях.

Вероятно, инициатива, о которой идет речь, связана с тем, что объем критики, направленной на качество уборки города, уже превысило критический уровень. Ситуация обострилась после первой гибели горожанина от последствий сильных снегопадов: 5 февраля на Петроградской стороне глыбой льда, сорвавшейся с крыши, прямо на месте убило студента.

Петербуржцы все чаще самовыражаются на улицах: выражают в художественной форме на стенах домов, информационных стендах и даже на снегу свое неприятие происходящего.

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8 февраля, 23:49    
Чиновник должен не снег убирать, а организовать работу по уборке города от снега и льда. А убирать должны те, кому это положено делать.
Каждый баран носит свои яйца.
Тут некоторые высказываются о каком-то молодце. Это не от молодцеватости, а от бессилия и неумения организовать работу. Ничего молодцеватого нет. Есть желание показать, что он еще на что-то способен. А по факту не способен ни на что.

8 февраля, 23:10    
М-О-Л-Д-Е-Ц, Беглов!!!!
Раз чиновники профукали подготовку к зиме- пусть вкалывают. Еще бы их пешком на работу обязать ходить.

8 февраля, 22:55    
Для 22.22.
Ваши слова?
" Город просто не убирают! Вдоль ограждения института Бехтеревой за всю зиму ни единого раза не убрали тротуар? Разве это обязанности чиновников?"
Тогда зачем нам такая армия чиновников, которые ни за чем не следят и  не за что не отвечают? А "зря плату" получают исправно? Бумажки перебирать только умеют???

8 февраля, 22:49    
Раз чиновники профукали подготовку к зиме- пусть вкалывают. Еще бы их пешком на работу обязать ходить.
М-О-Л-Д-Е-Ц, Беглов!!!!

8 февраля, 22:22   Елена В   orstyle1981@gmail.com
Кому интересно нужна эта клоунада? Чиновники с лопатами? Там 90% женщин и пенсионеров? Отвлечь внимание от проблемы? Город просто не убирают! Вдоль ограждения института Бехтеревой за всю зиму ни единого раза не убрали тротуар? Разве это обязанности чиновников? Где исполнители этих работ по контрактам? Где иски, неустойки, штрафы? Где прокуратура и кто там любит все проверять? Расходование средств налогоплательщиков, выделенных на эти цели? Вместо этого очередной нелепый трюк, из серии д[цензура]изации населения. Может закрепить по тротуару за каждым комитетом и не финансировать эти мероприятия из бюджета?

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