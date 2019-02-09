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10:34

Moody's повысило рейтинг России с "мусорного" до "инвестиционного"

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с «мусорного» «Ва1» до «инвестиционного» Ваа3», передает «Интерфакс».

Прогноз по российскому рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный». По мнению аналитиков, экономика России стала менее уязвимой и меньше зависит от колебаний цен на нефть, чем раньше. В агентстве считают, что Конгресс США с довольно высокой долей вероятности может ввести новыеантироссийские санкции, но предпринятые в последние годы меры, скорее всего, помогут защитить экономику и финансы.

Минист финансов Антон Силуанов счел решение Moody's запоздалым, но отметил, что оно положительно скажется на инвестициях в Россию.

«Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody's, и теперь все три мировых рейтинговых агентства [Moodys, Fitch Ratings и Standard & Poor's] рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну. Это справедливое, хотя и несколько запоздалое решение, обусловлено высоким качеством проводимой российскими властями макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики», - сказал министр.

«Тот факт, что теперь три агентства присвоили России инвестиционный рейтинг, станет дополнительным положительным аргументом для инвесторов, рассматривающих возможность вложения капитала в нашу страну. Правительство России, со своей стороны, будет создавать новые предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга», - подчеркнул Силуанов.

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11:51    
Ну, наконец-то, и Запад стал честно оценивать экономическую ситуацию в России, в которой макроэкономические показатели одни из ЛУЧШИХ в мире!!! Даже по росту ВВП в России 2,3% в год, а, к примеру, в ЕС-1,7%, в старушке Англии лишь 1,2%, а ещё у неё бриксит впереди...

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