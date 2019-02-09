18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:45

Проректора СПХФУ отправили под домашний арест по делу о смерти студента от льда

Петроградский суд Петербурга отправил под домашний арест проректора государственного химико-фармацевтического университета Сергея Хозина на два месяца, передает «Фонтанка.ру».

Следствие ходатайствовало об аресте Хозина, сам подозреваемый настаивал на домашнем аресте. Проректору СПХФУ вменяют взятку в размере 50 тысяч от компании «Вентформат», занимающейся очисткой крыши вуза: по версии следствия, в обмен на эти деньги были заключены три договора в обход конкурса. Также, полагает следствие, Хозин халатно отнесся к ситуации с наледью на крыше здания вуза и не проконтролировал действия рабочих.

Хозина задержали 7 февраля после смерти студента СПХФУ Бабурбека Очилова от упавшей на него льдины с крыши университета. Проректору вменяют ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст.  238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 290 УК РФ (получение взятки).

После смерти Очилова врио губернатора Алекcандр Беглов призвал главу Минздрава Веронику Скворцову направить в Петербург инспекцию для экстренной проверки СПХФУ. Депутаты ЗакСа, обеспокоенные заснеженностью города, призвали Беглова ввести режим чрезвычайной ситуации.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
8 февраля, 19:47СМИ: Чиновников Смольного обязали явиться на субботник
8 февраля, 19:01Невзоров: Сосулям, как ракетам, надо присваивать героические названия
8 февраля, 16:46Вишневский просит Смольный очистить улицы Центрального района от снега
8 февраля, 14:22В Полюстрово ждут выделения 15 млн рублей на золотой памятник Беглову с лопатой
8 февраля, 11:21Добровольцы из народных дружин взялись за уборку снежных залежей
7 февраля, 20:20Беглову напомнили о сосульках при помощи граффити
7 февраля, 18:41Высота снежного покрова зимой 2019-го года достигла максимума
7 февраля, 18:25Митянина о "гололедных" травмах петербуржцев: Ни один человек без внимания власти не останется
7 февраля, 13:59Вишневский считает, что власть назначила Беглова не вовремя и во вред себе
7 февраля, 13:31Суд отказался рассматривать иск по качеству зимней уборки Петербурга

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

12:24 "Роскосмос" назвал дату высадки российских космонавтов на Луне

11:45 Проректора СПХФУ отправили под домашний арест по делу о смерти студента от льда

10:34 Moody's повысило рейтинг России с "мусорного" до "инвестиционного"   1

8 февраля, 20:56 Грефа наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени   4

8 февраля, 20:31 Быков против того, чтобы винить народ в бедах России   3

8 февраля, 19:47 СМИ: Чиновников Смольного обязали явиться на субботник   8

8 февраля, 19:27 ЕР хочет сделать максимально прозрачными проверки газового оборудования   2

8 февраля, 19:01 Невзоров: Сосулям, как ракетам, надо присваивать героические названия   2

8 февраля, 18:50 Петербуржцам "по-блокадному" напомнили, что при Беглове опасно ходить по улицам   9

8 февраля, 18:44 Обвиняемую в оправдании терроризма псковскую журналистку поддержат митингом   2

8 февраля, 18:42 Беглов: Извещение о начале стройки на Светлановском,15 не предоставлено

8 февраля, 18:26 В мэрию Москвы подана заявка на проведение марша памяти Немцова   4

8 февраля, 18:09 Врански разместил в интернете петицию за отставку Беглова   5

8 февраля, 17:55 Путин уволил девять генералов-руководителей силовых ведомств   2

8 февраля, 17:46 Отставка Умнова официально подтвердилась   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.