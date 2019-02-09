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12:24

"Роскосмос" назвал дату высадки российских космонавтов на Луне

Первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

В ходе первой экспедиции планируется, что экипаж отработает «операции деятельности космонавтов на Луне» и выполнит «работы по задачам РАН». В 2032 году на Луну планируется доставить луномобиль для передвижения космонавтов по спутнику Земли.

В ходе третьей экспедиции в 2033 году экипаж должен будет проехать на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы. По плану, в 2034 году начнется строительство лунной базы.

Перед первой экспедицией планируется совершить два испытательных старта – в 2028 и 2029 годах. Во время их пилоты протестируют взлетно-посадочный комплекс и облетят Луну.

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17:59    
Редко приходится читать комменты безграмотнее технически, лживее  и глупее, чем эти. Хотя что можно придумать, лёжа на диване и посасывая пивко ? А злоба-то душит ! Люди вокруг могут делать полезные вещи, а у них руки из жопы, только и могут по клаве стучать,  про ум не говорю, там одна извилина, плавно переходящая в прямую кишку. Вот и льют дерьмо на всё. А виноваты в их недоразвитости они сами да родители, которые вовремя не сделали аборт.

17:57    
Путин не сумел своё клятвенное обещание сдержать - Не повышать пенсионный возраст. Рогозин сидел бы и молчал в тряпочку! Не позорился Чтобы не наблюдать, как падают космические корабли в океан.

13:05    
рогозин как обычно фантазирует и вешает лапшу на уши, чтобы усидеть на хлебном месте... под руководством рогозина к тому времени все разворуют окончательно... ну если на лапте можно будет слетать на луну...

13:01    
рогозина надо забросить на луну и там оставить...

12:56    
И на хрена вот они там нужны???????????? России надо рациональнее подходить к тратам на космос, ведь ежегодно во вселенную улетают миллиарды долларов...Вот от той же МКС никакой пользы на протяжении десятилетий...Сидят там космонавты пиво пьют, в карты играют, потом ещё за это ордена получают... Должны быть только коммерческие, финансово выгодные старты, в интересах военных, связистов, метеорологов и др.!

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