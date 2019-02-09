"Роскосмос" назвал дату высадки российских космонавтов на Луне

Первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

В ходе первой экспедиции планируется, что экипаж отработает «операции деятельности космонавтов на Луне» и выполнит «работы по задачам РАН». В 2032 году на Луну планируется доставить луномобиль для передвижения космонавтов по спутнику Земли.

В ходе третьей экспедиции в 2033 году экипаж должен будет проехать на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы. По плану, в 2034 году начнется строительство лунной базы.

Перед первой экспедицией планируется совершить два испытательных старта – в 2028 и 2029 годах. Во время их пилоты протестируют взлетно-посадочный комплекс и облетят Луну.