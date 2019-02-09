Беглов убирал снег на Малой Посадской улице

Врио губернатора Алекcандр Беглов убрал снег на Малой Посадской улице, передает MR7. Ранее Беглов на той же улице участвовал в церемонии открытия памятной доски писателю Даниилу Гранину на доме № 8.

Отмечается, что по Малой Посадской улице можно пройти, но стоит свернуть за угол, и картина меняется на противоположную.

Также на субботнике замечена вице-губернатор Любовь Совершаева. Она убирала снег у дома 60 по Суворовскому проспекту. Вице-губернатор Николай Бондаренко с сотрудниками своего аппарата расчищал снег во дворе дома 44 по Фурштатской улице. Сотрудники комитета по благоустройству в рамках субботника убирались на набережной реки Фонтанки.

Ранее стало известно, что чиновников Смольного обязали выйти на субботник. В Петербурге все еще сложная ситуация с уборкой снега, ситуация обострилась после гибели студента от упавшей глыбы льда на Аптекарском проспекте. Будучи недовольным качеством уборки, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.

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