Активистов "Весны" задержали перед акцией в поддержку Анастасии Шевченко

Правоохранители задержали активистов «Весны», сообщает движение в своем Telegram-канале.

Среди задержанных – Владимир Казаченко, Василий Буйлов, Артем Павлов, Александр Ильин, Валентин Хорошенин и Светлана Уткина. Они собирались пройти по Невскому проспекту с баннером в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, передает «Росбалт». По словам протестующих, кто-то мог донести правоохранителям информацию о планирующейся акции.

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ее дело – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых Шевченко эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

31 января в реанимации умерла 17-летняя Алина Шевченко, дочь активистки. Анастасию поначалу не пускали к дочери и отпустили только вечером, дав провести в больнице ночь. На 10 февраля в ряде городов России запланирован «марш материнского гнева».