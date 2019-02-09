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16:44

Активистов "Весны" задержали перед акцией в поддержку Анастасии Шевченко

Правоохранители задержали активистов «Весны», сообщает движение в своем Telegram-канале.

Среди задержанных – Владимир Казаченко, Василий Буйлов, Артем Павлов, Александр Ильин, Валентин Хорошенин и Светлана Уткина. Они собирались пройти по Невскому проспекту с баннером в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, передает «Росбалт». По словам протестующих, кто-то мог донести правоохранителям информацию о планирующейся акции.

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ее дело – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых Шевченко эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

31 января в реанимации умерла  17-летняя Алина Шевченко, дочь активистки. Анастасию поначалу не пускали к дочери и отпустили только вечером, дав провести в больнице ночь. На 10 февраля в ряде городов России запланирован «марш материнского гнева».

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17:50    
Почему всегда пишут о действиях активистов, т.е активных деперастов ? А где в это время пассивные ? Сидят дома, готовят анусы к применению,  ждут "супругов" с заработанными на акции денежками. И кто это платит за такой бред ?

17:02    
Лучше бы они снег убирали, а не дурака включали!

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