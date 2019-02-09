"Новое двуличие" напомнило о проблеме пыток в колониях акцией у "Крестов-2"

Активисты движения «Нового двуличия» провели акцию, посвященную проблеме пыток в колониях, у СИЗО «Кресты-2» в Колпино.

На длинном красном баннере, который растянули активисты, белым написана фраза «Я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится, потому что я такого никогда не слышал и не знаю, о чем вы говорите». Это – отсылка к перфомансу «Лозунг-1977»: в 1977 году арт-группа «Коллективные действия» вывесила в лесу в Подмосковье красное полотнище со схожей цитатой из книги Андрея Монастырского «Ничего не происходит».

Своей акцией «Новое двуличие» привлекают внимание к проблеме пыток и давления на заключенных в колониях. Они напомнили о публикации видео с пытками в колонии № 1 Ярославля, показания о пытках фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», а также московских анархистов.

«Пробиться через информационный блок сегодня становится практически невозможным. Этой акцией мы хотим показать насколько вредно безразличие по отношению к тому, что происходит вокруг», - подчеркнули активисты.



Фото: Георгий Марков

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