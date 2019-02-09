Заявившему о пытках аспиранту МГУ продлили срок задержания по делу о хулиганстве

Головинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу о хулигантстве, передает «Интерфакс».

Ранее Мифтахова отпустили 7 февраля без предъявления обвинения по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Однако его сразу же задержали по подозрению в нарушении ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Речь идет о расследовании нападения на офис партии «Единая Россия» в районе Москвы Ховрино в январе 2018 года: тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер.

Сам Мифтахов отрицает свою причастность к преступлению и считает дело сфабрикованным из-за его политических взглядов. По версии следствия, Мифтахов входит в «анархическое объединение "Народная самооборона"».

До этого Мифтахова подозревали в нарушении ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Его дело было связано с расследованием, начавшимся после того, как в Балашихе 11 января нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство.

Еще один задержанный по этому делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы. Ученые-математики и преподаватели ряда университета на сайте студенческого интернет-журнала Doxa опубликовали открытое письмо с призывом прекратить пытки и потребовали «прозрачного и справедливого судебного разбирательства».