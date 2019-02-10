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11:15

Вишневский едко прокомментировал "пиар-субботник" Беглова

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский критически оценил субботник в исполнении городских чиновников под руководством врио губернатора Александра Беглова. В своем Facebook политик обратил внимание читателей на то, что журналисты были отобраны благосклонные, а сами работы по очистке улиц от снега, судя по их результатам, носили формальный характер, что позволяет говорить об этой акции как о "пиар-субботнике". Депутат не прошел мимо фразы, произнесенной Бегловым в ходе уборки: "Если мы не уберем снег, он уберет нас".

Да не "нас" уберут, а Вас, Александр Дмитриевич. Речь - о Вашей неспособности организовать работу по уборке города. И нежелании прислушиваться к тому, что Вам предлагают сделать. 

Борис Вишневский

Итоги, подведенные демократом, выглядят плачевно, а самое печальное. по его наблюдениям, что качество уборки лучше не становится.

"Двое погибших и сотни пострадавших. Переполненные травмпункты. Кипящие от возмущения горожане, пробирающиеся по обледеневшим тротуарам и снежным завалам. А в ответ - мобилизация "бюджетников", которые ничуть не виновны в плохой уборке, на исправление имиджа Беглова на субботнике", - заметил "яблочник".

В исправление Вишневский верить отказывается, уповая на близящиеся выборы городского начальника и честность их проведения.

Вечером 8 февраля стало известно, что чиновников Смольного в срочном порядке обязали выйти на субботник на следующее утро. В Петербурге сохраняется сложная ситуация с уборкой снега, которая обострилась после гибели студента от упавшей глыбы льда на Петроградской стороне. Ситуация осложняется перепадами температуры, из-за чего лед то тает, падая с крыш, то заново замерзает.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:13   Михаил Машковцев   mbmt@yandex.ru
Упала глыба льда на двух студентов, прямо у входа в их институт. Один умер на месте, второй – в тяжёлом состоянии в больнице.
А я подумал о Сталине. Да, во все времена должность высокого чиновника материально выгодна, а если человек добросовестный и хорошо справляется, он ещё и уважаемый. Но и ответственность…
Так вот, при Сталине никто бы долго не разбирался: пяток высоких чиновников из разных ведомств тут же поехали бы убирать снег на Колыму. Поэтому и не было в Советском Союзе таких трагедий. (Хотя сейчас внуки и другие родственники таких деятелей сопли размазывают: ах, мой дед невинно репрессирован).
Ну а у нас …  Снег на улицах убирать – это вообще никому не надо. Кто жил в Ленинграде в 50-е – 60-е годы, тот помнит: в каждом дворе был ящик с песком, и каждый день к восьми утра всё было прибрано и дорожки посыпаны. Про проезжую часть и говорить нечего. Хотя климат в те годы был гораздо суровее нынешнего: температура до -30, а -16 повседневная, и снега в разы больше. И не было такой техники, как сейчас, а о гастарбайтерах никто и слыхом не слыхивал. Такое состояние города в страшном сне не могло присниться.Власть заявляет, что 10 сантиметров выпавшего снега – это ЧП. (На Камчатке начальника, который назовёт 10 сантиметров снега проблемой, обсмеют, а то и в «дурку» отправят. Мне в бытность губернатором Камчати доводилось справляться с 1,5 метрами снега, выпавшего за сутки).

17:01    
16:44  
Такие, как он, раскрывают гнилую систему.  
И без, ему подобных, тоже - нельзя!  
Сразу понятно - КТО ЕСТЬ КТО!

16:53    
16-44
Откуда такие сведения?

16:44    
Едкая вонь, исходящая от Вишневского, действительно всех закол[цензура]а в Мариинском дворце.
Он из экономии не моется и одежду не стирает,  что ли?

16:20    
13-32
Полностью согласен. Чем больше ругательных воплей и вони, тем более значим тот, на кого нападают Моськи.

15:59    
А что в своей жизни организовал кролик-Вишневский? Пристроил жену на ставочку помощника депутата? Причем, в прошлом созыве он жену пристроил на зарплату сразу к двум депутатам-яблочникам, о чем последние и не догадывались. Или, быть может, вспомнить, как Вишнеский "организовал" динамо в Заксе: брал у депутатов по 5000 рэ типа в долг, а потом "забывал" про это?
Это мелочное мурло надо убрать из Закса!

15:33   Инокентий   inock.petrow@yandex.
Вишневский понятное дело ни в каком субботнике не участвовал, потому что ощущает себя выше этого, - здесь ведь в отличие от митингов не только языком чесать надо, но и руками работать. Ничего, город проживёт и без вашей помощи, Борис Лазаревич, только не надо при этом называть его своим и ругать тех, кто в отличие от Вас занимается делом.

15:18    
Молодец Беглов, справляется со снегом в такой сложной ситуации и спуску никому не дает.

15:17    
Для 13.32.
Сам себя не похвалишь - как обосранный ходишь....

14:31    
10 февраля, 14:03  
"При дефиците дворников" - чистоты и порядка в Питере - нет, но деньги в карманах у городских чиновников - есть!
Про зимой пострадавших, про жертв, про невинно убиенных замолвили бы слово...

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