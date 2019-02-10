Чиновники Смольного прибрались в районе Удельной

В воскресенье, 10 февраля, "субботник" в исполнении чиновников, убирающих снег, получил свое продолжение: около трехсот сотрудников Смольного взялись за лопаты в Выборгском районе и почистили улицы в районе станции Удельная. Об этом сообщает канал 78.

Работникам комитетов помогали чиновники рангом ниже - из районной администрации. Все вместе они при помощи лопат убирали снег и наледь на проспектах Скобелевском, Ярославском и Энгельса, а также на Елецкой и Енотаевской улицах.

Напомним, что накануне, 9 февраля, во главе с врио губернатора Александром Бегловым смольнинские функционеры обошли самые старые районы Петербурга с той же целью и убрали 32 тысячи кубометров снега. На этот раз обошлось без Беглова. К субботнику крайне скептически отнесся депутат Борис Вишневский, имеющий опыт собственноручной уборки снега нынешней зимой и назвавший официальное мероприятие "пиар-субботником".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.