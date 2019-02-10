На "марше материнского гнева" полиция уговаривает протестующих разойтись

В Александровском саду начался несанкционированный митинг в поддержку женщин, которых государство, по мнению участников, преследует, руководствуясь политическими мотивами. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, в акции под названием "Марш материнского гнева" принимает участие не менее ста человек. Символом акции стали черные воздушные шарики, которые держат в руках демонстранты.

Полиция настойчиво призывает активистов прекратить выступление, напоминая им о том, что манифестация носит незаконный характер. Участники пока на это никак не реагируют.

Поводом для марша стал арест активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко за ее протестную деятельность. Дело Шевченко – прецедентное уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Попав под домашний арест, истекающий только 20 марта, женщина потеряла больную дочь, к которой ее поначалу не пускали. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

Международная правозащитная организация "Мемориал" признала Шевченко политической заключенной.

София Саттарова

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