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13:09

На "марше материнского гнева" полиция уговаривает протестующих разойтись

В Александровском саду начался несанкционированный митинг в поддержку женщин, которых государство, по мнению участников, преследует, руководствуясь политическими мотивами. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, в акции под названием "Марш материнского гнева" принимает участие не менее ста человек. Символом акции стали черные воздушные шарики, которые держат в руках демонстранты. 

Полиция настойчиво призывает активистов прекратить выступление, напоминая им о том, что манифестация носит незаконный характер. Участники пока на это никак не реагируют.

Поводом для марша стал арест активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко за ее протестную деятельность. Дело Шевченко – прецедентное уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Попав под домашний арест, истекающий только 20 марта, женщина потеряла больную дочь, к которой ее поначалу не пускали. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

Международная правозащитная организация "Мемориал" признала Шевченко политической заключенной.

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София Саттарова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:52    
Где говно, там и пархатые паскудные жидята тут как тут.

13:49    
Если ЗАКС.ру пишет "не менее 100 чел", значит, 40 человек есть точно.

13:28    
Ненавистники России используют любой повод для дестабилизации ситуации в России, то ли снег, то ли "бабский" вопрос и тд...

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