На "марше материнского гнева" начались задержания

Демонстрацию против преследования женщин по политическим мотивам, проходящую в Александровском саду, стал разгонять ОМОН, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Из толпы выдернули несколько мужчин и препроводили их в автозак. Женщин, за исключением одного из организаторов, Светланы Уткиной, тоже задержанной, силовики пока не трогают. Протестующие скандируют "Свободу Анастасии Шевченко" и "Скажи Путину нет".

В акции участвует депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник.

После точечных задержаний демонстранты начали движение в сторону Исаакиевского собора. Представители ОМОН за ними не пошли.

Дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко – новое для российского правосудия уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Попав под домашний арест, истекающий только 20 марта, женщина потеряла тяжело болеющую дочь, к которой ее поначалу не пускали. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

Международная правозащитная организация "Мемориал" признала Шевченко политической заключенной.

София Саттарова

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