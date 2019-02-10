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13:19

На "марше материнского гнева" начались задержания

Демонстрацию против преследования женщин по политическим мотивам, проходящую в Александровском саду, стал разгонять ОМОН, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Из толпы выдернули несколько мужчин и препроводили их в автозак. Женщин, за исключением одного из организаторов, Светланы Уткиной, тоже задержанной, силовики пока не трогают. Протестующие скандируют "Свободу Анастасии Шевченко" и "Скажи Путину нет".

В акции участвует депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник.

После точечных задержаний демонстранты начали движение в сторону Исаакиевского собора. Представители ОМОН за ними не пошли.

Дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко – новое для российского правосудия уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Попав под домашний арест, истекающий только 20 марта, женщина потеряла тяжело болеющую дочь, к которой ее поначалу не пускали. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

Международная правозащитная организация "Мемориал" признала Шевченко политической заключенной.

 

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София Саттарова



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16:51    
16-38
Зекоротило. Реально двинутый гр[цензура]ь.

16:38    
16:27 гомо. пас обиделся. Напишет о своём пристрастии и о том, что ей нужен муж Гоша. Отказал и сразу в содомизме обвинил тролль пригожинский. Почитай ещё разок свои пас. высказывания. Потом обижайся и губки свот надувай.

16:27    
16-18,  16-10
Одержимый содомит.

16:18    
Комментарий адресован 15:53, к тому который принял меня за своего мужа Гошу.

16:10    
15:53, знаешь почему обижен и исходишь на на понос? Что все участники форума раскусили твою ориентацию. Хотя и пытаешься скрыт свои гомо наклонности под гневными репликами. Но, люди видят тебя насквозь!

15:56    
Не менее ста человек, пишете? Нуну)))

15:54    
Товарищи, не огорчайтесь, 13-31 - это платный провокатор, он всегда первый гадит против активистов. И сейчас пукнул через 12 минут после публикации. Несчастный, больной, старый нищий и одинокий. Его мнение ничтожно, пишет ради заработка. Пожалеем его.

15:53    
Да будут прокляты садисты и палачи в погонах и комментариях!

15:53    
15-48
Гоша, опять ты о своём. Угомонись, одержимый.

15:48    
13:31 нешто так Вишневского обожаешь, что на нары с ним готова?  Боюсь за тебя, голубку. Наизмываются над тобой голубчиком, с Резником то. Ха,ха,ха....

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