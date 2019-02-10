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13:51

"Марш матерей" идет на Невский

Участники "марша материнского гнева", начавшие свое выступление в Александровском саду, транзитом через Исаакиевскую площадь двинулись в сторону Невского проспекта, передает корреспондент ЗАКС.Ру. По дороге часть активистов отсеялась. Осталась немногочисленная колонна, идущая по Малой Морской улице.

В начале акции, выражающий протест против политического преследования женщин и посвященного главным образом Анастасии Шевченко, задержали нескольких мужчин. По данным "ОВД-Инфо", задержали как минимум семерых людей.

Дело активистки "Открытой России" Шевченко – новое для российского правосудия уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Попав под домашний арест, истекающий только 20 марта, женщина потеряла тяжело болеющую дочь, к которой ее поначалу не пускали. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

Международная правозащитная организация "Мемориал" признала Шевченко политической заключенной.

 

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София Саттарова



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15:48    
14:09 А кто организовал и, главное, оплачивал?

15:48    
14-13, 15-18
Товарищи, не огорчайтесь, 13-58 - это платный провокатор, он всегда первый гадит против активистов. И сейчас пукнул через 7 минут после публикации. Несчастный, больной, старый нищий и одинокий. Его мнение ничтожно, пишет ради заработка. Пожалеем его.

15:18    
13:58 не любите женщин. Показали всем свою ориентацию пас+дырка.

14:13    
10 февраля, 13:58  
Чтоб таким "бабникам", каждую ночь снилась покойница - 17-летняя Алина Шевченко.

14:09    
Как скромно написала журналюшка - "немногочисленная колонна" ! По-русски - жалкое зрелище. Видимо, организаторы денежки на оплату "гнева" присвоили !

13:58    
Всех этих баб-американских подстилок на уборку снега, пока в Питере...

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