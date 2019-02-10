"Марш матерей" идет на Невский

Участники "марша материнского гнева", начавшие свое выступление в Александровском саду, транзитом через Исаакиевскую площадь двинулись в сторону Невского проспекта, передает корреспондент ЗАКС.Ру. По дороге часть активистов отсеялась. Осталась немногочисленная колонна, идущая по Малой Морской улице.

В начале акции, выражающий протест против политического преследования женщин и посвященного главным образом Анастасии Шевченко, задержали нескольких мужчин. По данным "ОВД-Инфо", задержали как минимум семерых людей.

Дело активистки "Открытой России" Шевченко – новое для российского правосудия уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Попав под домашний арест, истекающий только 20 марта, женщина потеряла тяжело болеющую дочь, к которой ее поначалу не пускали. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

Международная правозащитная организация "Мемориал" признала Шевченко политической заключенной.

София Саттарова

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