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14:28

Участники "марша материнского гнева" заняли Екатерининский сад

Участники "марша материнского гнева" прошли от Исаакиевского собора и беспрепятственно прошли Гостиный двор, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По дороге, стремясь отдалиться от следовавших за ними полицейских машин, активисты перешли на другую сторону главного проспекта города и вынудили силовиков наблюдать за собой с менее удобных позиций. Они скандировали "Надоело!" и "Власть убивает наших детей".

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В пути одна из организаторов акции, Евгения Литвинова, сказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что акция проходит хорошо, несмотря на задержания, и что в ней продолжает участвовать не менее ста человек.

Колонна разделилась: часть людей свернула на набережную канала Грибоедова, а другая часть, вновь встреченная силовиками, обосновалась в Екатерининском саду.

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София Саттарова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:45   Уважуха! Респект!...  
"Марш матерей" - молодцы!

15:51    
Слава этим смелым женщинам-матерям!
Мать, в отличие от "родины", не предаст.

15:41    
15-14
У него всё, что Вы перечислили, плюс слабоумие и нищета от недееспособности, плюс импотенция (видит шарики, а мечтает о презиках). Пожалеем провокатора.

15:14    
Для 14.43.
Почему такая кровожадность? Несварение, понос, золотуха?
А может невозможность встать с дивана и присоединиться?

14:55    
10 февраля, 14:43  
Не поганьте "40 дней" покойницы - 17-летней Алины Шевченко!

14:43    
Екатерина Великая отрубила голову бунтовщику Емельяну Пугачёву, отрубила бы и этим экстремистам с чёрными презервативами!

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