Петербуржцы провели молебен в память о дочери активистки "Открытой России"

Акция "марш материнского гнева", в ходе которой участники протестовали против политических гонений на женщин, завершилась молебном - в память о скончавшейся во время ареста своей матери 17-летней Алине Шевченко.

Ритуал осуществлял Александр Хмелев, священник Кельтской церкви Германии.

"Одна мать тоже однажды уже страдала от того, что у нее умер ребенок, это была Божья матерь. И поэтому я пришел не только чтобы поддержать, а чтобы показать, что неважно, какая это церковь, но она должна всегда быть прежде всего с народом", - объяснил он свое присутствие на мероприятии корреспонденту ЗАКС.Ру.

На акции, по разным оценкам, задержали около десяти человек.

Дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко – прецедент для российского правосудия, оно возбуждено по обвинению в участии в нежелательной организации. Попав под домашний арест, истекающий только 20 марта, женщина потеряла тяжело болеющую дочь, к которой ее поначалу не пускали. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

София Саттарова

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