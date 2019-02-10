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15:20

Петербуржцы провели молебен в память о дочери активистки "Открытой России"

Акция "марш материнского гнева", в ходе которой участники протестовали против политических гонений на женщин, завершилась молебном - в память о скончавшейся во время ареста своей матери 17-летней Алине Шевченко.

Ритуал осуществлял Александр Хмелев, священник Кельтской церкви Германии.

"Одна мать тоже однажды уже страдала от того, что у нее умер ребенок, это была Божья матерь. И поэтому я пришел не только чтобы поддержать, а чтобы показать, что неважно, какая это церковь, но она должна всегда быть прежде всего с народом", - объяснил он свое присутствие на мероприятии корреспонденту ЗАКС.Ру.

На акции, по разным оценкам, задержали около десяти человек.

Дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко – прецедент для российского правосудия, оно возбуждено по обвинению в участии в нежелательной организации. Попав под домашний арест, истекающий только 20 марта, женщина потеряла тяжело болеющую дочь, к которой ее поначалу не пускали. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

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София Саттарова



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21:04    
До чего отвратительны эти "манифестанты"! Даже смерть они за деньги превратили в шоу, причём в шоу с политическим душком. Неужели так бедны ? По виду молодые, могли бы заработать не таким грязным способом. Ничего святого за душой, только деньги, грязное политиканство и красование перед объективами. Теперь можно считать лайки и радоваться.

20:50    
18-06
 Вы всё-таки снизойдите до общения со мной. Заходите по-соседски, поболтаем о высоком. Вы ведь рядом ? Не забыли - моя палата номер шесть. После ужина будет удобно. Я оставлю вам полстакана компота, попируем во славу Господа.

18:10    
16:17 снова не можешь не упомянуть, как тебя пас-голубка пропердолили.Потм тупо бьёшься в истерике, что обидели обиженку в пуканку. Хотя бы во время траура свой рот пригожинский закрыл и гн дышал смрадом

18:06    
17-52
С пониманием и сочувствием отношусь к тем, кто с приветом, но рассказывать то, что Вы просите, не стану, хотяздесь нет ничего сложного. Однако, зачем сыпать бисер.

18:05    
Вот и иностранные клоуны ряженые потянулись на Невский. А в 90-е прыгали уродцы в жёлтых балахонах и пели "харе кришна". Весело живём ! Бесплатные выступления юмористов всех мастей. А некоторые всё чем-то недовольны, бухтят, митингуют.

17:52    
17-01
Расскажите, пожалуйста, как вы определяете возраст, наличие болезней, семейное и материальное положение пишущих ? Это возможно только при наличии дара Божьего . Я тоже им обладаю и хочу вам сказать, что вы сильно грешите. За дар Божий нельзя брать деньги, а вы берёте, и немалые суммы. Я это вижу. И ещё - вы сегодня не ходили на воскресную службу, я это вижу, а это нехорошо. Не грешите. Бог вам в помощь. С приветом - пациент палаты номер 6, ясновидящий .

17:01    
Товарищи, не огорчайтесь, 16-01 - это платный провокатор, он всегда первый гадит против активистов. Несчастный, больной, старый нищий и одинокий. Его мнение ничтожно, пишет ради заработка. Пожалеем его.
А судя по его " С ЦРУ" - он с училища, и большая сучилища.

16:39   На смерть юной девушки у различных людей реакция - разная?! "Марш матерей" это - по-человечески,   это - правильно, но, к сожалению, в нашем мире есть и - нелюди?! И КТО ЕСТЬ КТО - ВИДНО ЗДЕСЬ...
16:01, 16:17  
Дружить надо с головой и Богом, иначе - проклятие...

16:18    
10 февраля, 16:01  
Не погань "40 дней" покойницы - 17-летней Алины Шевченко.

16:17    
Прошлись, проперделись, ну и по домам!

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