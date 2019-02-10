Еще один человек пострадал от падения глыбы льда

На Лиговском проспекте, в районе одноименной станции метрополитена, от падения льда с крыши пострадала женщина, передает "Фонтанка".

Со сломанной ключицей 32-летнюю петербурженку увезли на карете скорой помощи в Мариинскую больницу. Дом огородили силами спасательной службы.

Происшествие стало типичным для петербургской зимы 2019-го года. В этом ряду самое трагическое событие произошло на Аптекарском проспекте 5 февраля. Тогда льда обрушилась на голову иностранному студенту, который погиб на месте. 9 февраля, на субботнике с привлечением городских чиновников, врио губернатора Александр Беглов заявил следующее: "Если мы не уберем снег, то снег уберет нас". Депутат Борис Вишневский ему возразил, подкорректировав это высказывание.

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