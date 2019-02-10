18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:09

Еще один человек пострадал от падения глыбы льда

На Лиговском проспекте, в районе одноименной станции метрополитена, от падения льда с крыши пострадала женщина, передает "Фонтанка".

Со сломанной ключицей 32-летнюю петербурженку увезли на карете скорой помощи в Мариинскую больницу. Дом огородили силами спасательной службы.

Происшествие стало типичным для петербургской зимы 2019-го года. В этом ряду самое трагическое событие произошло на Аптекарском проспекте 5 февраля. Тогда льда обрушилась на голову иностранному студенту, который погиб на месте. 9 февраля, на субботнике с привлечением городских чиновников, врио губернатора Александр Беглов заявил следующее: "Если мы не уберем снег, то снег уберет нас". Депутат Борис Вишневский ему возразил, подкорректировав это высказывание.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:12    
Тут https://www.zaks.ru/new/archive/view/185487 какой-то мудак написал - "Молодец Беглов, справляется со снегом в такой сложной ситуации и спуску никому не дает. "
Нормально "справился".

17:07    
После губернаторских субботника и воскресника, вина Александра Беглова - очевидна?!...

16:49    
Погибшие и пострадавшие... Счёт - продолжается?!...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

17:04 Латынина: С Кавказом трудно мериться духовностями

16:09 Еще один человек пострадал от падения глыбы льда   3

15:20 Петербуржцы провели молебен в память о дочери активистки "Открытой России"   6

14:45 В центре Петербурга "марш материнского гнева" хотят завершить молебном

14:28 Участники "марша материнского гнева" заняли Екатерининский сад   6

13:51 "Марш матерей" идет на Невский   6

13:19 На "марше материнского гнева" начались задержания   14

13:09 На "марше материнского гнева" полиция уговаривает протестующих разойтись   9

12:58 Убрать квадратный метр снега в МО Екатерингофский предлагают за 40 рублей   1

12:10 Чиновники Смольного прибрались в районе Удельной   5

11:15 Вишневский едко прокомментировал "пиар-субботник" Беглова   22

10:22 Стажер "Эха Москвы" оказался в числе задержанных участников акции "Весны"   5

9 февраля, 17:54 Заявившему о пытках аспиранту МГУ продлили срок задержания по делу о хулиганстве

9 февраля, 17:07 "Новое двуличие" напомнило о проблеме пыток в колониях акцией у "Крестов-2"

9 февраля, 16:44 Активистов "Весны" задержали перед акцией в поддержку Анастасии Шевченко   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.