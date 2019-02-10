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10 февраля, 17:04

Латынина: С Кавказом трудно меряться духовностями

Трудность взаимодействия федерального центра с севкерокавказскими регионами и разницу культур прокомментировала публицист Юлия Латынина, отталкиваясь от инцидента с арестом сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в воровстве и убийствах. По ее мнению, декларируемая официально нравственная позиция российского государства имеет свой изъян и не может убедить более религиозный Кавказ, что существенно сокращает инструментарий Кремля.

"Если мы сейчас говорим, что у нас тут в России особый путь — да, вот мы в грязи, мы берем взятки, мы воруем, мы убиваем, у нас солсберецкий шпиль, но мы духовные, — то, знаете, Арашуковы и прочие скажут: «У нас духовности этой на Кавказе куда больше. Вот наши духовности круче». И духовностями с Кавказом трудно меряться — ихняя длиннее", - заметила она в эфире авторской радиопередачи на "Эхе Москвы".

По словам Латыниной, свободолюбиво представители горных республик ведут себя, помимо всего прочего, и потому, что Россия не может ничего им предложить - даже моральные основы.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан непосредственно на заседании Совета Федерации 30 января. Ему инкриминируют такие тяжелые статьи, как "убийство двух и более человек" и "организация преступного сообщества", по совокупности которых 32-летнему мужчине грозит пожизненное заключение. Под стражей он будет находиться как минимум до конца марта.

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10 февраля, 22:15    
18-21   против   22-01  -   Битва титанов мысли !
20-59                   -   Совет, вполне достойный для 18-21.

10 февраля, 22:01    
18:21 не любишь ты,пас-гей женщин. Сказать почему? Да они всех твоих мужчин уводят. Ха,ха,ха... Так бобылем и живёшь.

10 февраля, 20:59    
18:21 Тебя надо отправить на хер, но ты уже там.

10 февраля, 18:21    
Латынину надо на ПМЖ отправить на Кавказ на перевоспитание!

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